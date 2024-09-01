首度插旗南半球！星宇航空「台北-雅加達」航線　9月1日正式啟航

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星宇航空今（1）日正式開航雅加達航線，首度插旗印尼，飛往星宇航空第一個位於南半球的航點，每週5班次往返。首航班JX761於上午08:00啟航，除了在桃園國際機場候機室熱鬧歡迎旅客搭乘外，也於雅加達蘇加諾-哈達國際機場舉辦剪綵儀式，迎接星宇航空首架飛抵印尼的班機。台北首航活動於桃園國際機場候機室舉行，現場準備了拍照背板以及手拿版，邀請旅客與空服員合影，紀錄下這別具意義的一刻。手拿版充滿印尼當地元素，其中的頭飾源自於雅加達當地傳統民俗表演中，相傳可以趨吉避凶的巴達維亞神偶（ondel-ondel），為每位旅客送上滿滿祝福。首航禮為星宇小舖reSTAR餐巾布再生收納包以及印尼神級炒麵營多麵，可愛的營多拌炒麵造型提袋內含五包經典原味，讓旅客用美味的營多麵迎接美好的旅程。雅加達當地於蘇加諾-哈達國際機場以剪綵儀式迎接首航班，並在印尼交通部Budi Karya Sumadi部長、駐印尼台北經濟貿易代表處陳忠代表、印尼民航總局首長Maria Kristi、星宇航空印尼代理行Robert Chen監理人、Lesmana Hartanto董事長、星宇航空洪文炎顧問、劉允富策略長以及近兩百位旅客的見證下完成儀式。星宇航空為此航班旅客準備了SNOOPY主題飄帶、撲克牌、扇子，及台灣觀光署提供的旅行袋，商務艙旅客還可獲得喔熊頸枕。星宇航空劉允富策略長表示，感謝各界夥伴的大力支持及協助，讓星宇航空能順利在今日首航雅加達。雅加達為印尼的經濟文化中心，鄰近區域有眾多台商企業，且印尼擁有豐富的勞動力資源，在全球勞動力市場中扮演重要角色，星宇航空綿密的亞洲航網搭配北美洛杉磯、舊金山及西雅圖三條航線將可滿足頻繁往返兩地或北美的台商及商務旅客、移工。星宇航空有信心透過高品質的服務及客艙深耕印尼市場，為旅客帶來更舒適的選擇。