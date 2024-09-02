獨家／蔡黃汝背「兒子使命」繼承姓氏　媽1句話她傻眼：太矯情了

唐綺陽星座運勢週報／處女因夥伴散漫激發潛能　巨蟹感情別太被動

文／唐綺陽

▲唐綺陽本週星座運勢，處女座因夥伴的散漫而激發潛能；巨蟹座感情別太被動需有所突破。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽本週星座運勢，處女座因夥伴的散漫而激發潛能；巨蟹座感情別太被動需有所突破。（圖／唐綺陽臉書）
【唐綺陽星座運勢週報9/2-9/8】星象影響：天王星逆行、火星衝刺中、冥王逆回魔羯、火星進巨蟹、日土漸對分

我是廣告 請繼續往下閱讀
天王星逆行，健康及理財問題浮現需處理。火星在雙子衝刺中，關於說話及交通相關產業聲勢衝高，當心車關和口舌紛爭。冥王星逆回魔羯，檢視需斷捨離的事物，重新審視為下個階段做準備。火星進巨蟹，巨蟹座迎來爆紅機會，戰鬥力及能見度高。大眾情緒波動大，容易感性激動，要注意情緒的掌控。日土漸對分，觀念立場不同者，更易加深意見分歧、對峙分明。

12星座個別運勢：

雙子：資源沒到位需稍作等待；感情相處機會少稍有遺憾

獅子：事業有海外發展但需配合協調；感情多花時間溝通

射手：多注意身心健康；過往的感情問題有機會水落石出

雙魚：請求協助需表達明顯一些；感情陰錯陽差覺得掃興


巨蟹：週四後柳暗花明；感情別太被動需有所突破

處女：因夥伴的散漫而激發潛能；感情主動關心釋出善意

天蠍：凡事降低標準會更舒心；感情差強人意尚缺火侯

魔羯：做事綁手綁腳有點悶；感情堅持原則不想讓步


牡羊：有想法有方向貴人運佳；感情注意別太自我

金牛：工作穩紮穩打即可豐收；感情欠缺浪漫別太務實

天秤：團隊夥伴的和諧為工作加分；感情建議來點撒嬌

水瓶：事業適合擔任幕後推手；感情運佳受到周遭人的喜愛

獨家／蔡黃汝背「兒子使命」繼承姓氏　媽1句話她傻眼：太矯情了

獨家／蔡瑞雪床戰全裸背！激吻大16歲金鐘視帝　新戲復拍終於殺青

獨家／真的是夫妻啦！曾之喬同框辰亦儒　挺孕肚吃鍋放風

獨家／《原子少年2》Alex赴韓練習2年「E人變I人」看別人眼色生活

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生