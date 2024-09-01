王柏融棒打老東家！3安猛打賞+3打點　台鋼雄鷹11：6樂天桃猿

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中職台鋼雄鷹今（1）日繼續在桃園棒球場對戰樂天桃猿，此戰台鋼火力全開一共擊出12支安打，其中「大王」王柏融棒打老東家，整場4打數3安打、貢獻3分打點表現最亮眼，曾子祐和王博玄則敲2支安打，魔鷹也有2分打點演出，終場台鋼雄鷹以11：6擊退樂天桃猿，拿下2連勝。此役台鋼在1局上便靠著曾子祐和王柏融的安打先馳得點，4局上整整打了10個人次，一口氣攻下6分，台鋼將比分拉開到7：0。樂天在4局下展開反攻，透過連續安打追回4分。7局上台鋼攻勢再起，王博玄三壘安打帶動，陳飛霖、陳文杰、王柏融聯手打回4分奠定勝基，最終台鋼就以5分之差成功踢館。台鋼先發投手江承諺主投5局被擊出6支安打失4分，投出3次三振，拿下本季第7勝。至於樂天先發洋投威能帝4局被敲8支安打失7分，僅有2分責失，承擔本季第6敗。另一場味全龍在天母主場對上統一獅，進行系列三連戰的最後一場，雙方7局戰成7：7平手，味全龍在8局下半靠著劉時豪超前安打，攻下關鍵1分，最終味全龍以8：7擊敗統一獅。此戰首局上獅隊連續3支安打攻下2分，隨後獅隊在2局上再添1分，3局下味全龍靠著連續3個保送形成滿壘，張政禹適時安打，帶回2分打點，吉力吉撈鞏冠揮出二壘安打，兩隊打成4：4平手。進入6局下，味全龍隊單局攻下3分，將比數拉開至7：4，但統一獅隊在7局上還以顏色，潘傑楷扛出三分砲，將比數追成7：7平手。關鍵8局下，味全在兩出局後，吉力吉撈保送上壘，劉時豪右外野二壘安打，吉力吉撈跑回味全的致勝分，以1分險勝統一獅。