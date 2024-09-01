大肅貪時代來臨！賴清德：不分黨派、勿枉勿縱才對得起人民

我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前接受主持人張雅琴專訪，並於今（1）日晚間9時首播，過程中張雅琴問及近來鄭文燦、林宜瑾與柯文哲接連遭調查，賴清德表示，自己是民選的總統，必須要對人民來負責，對於任何司法案件不宜表示態度，強調一個原則，就是不分黨派、不問何人，只要違法都鼓勵檢調依法查辦、勿枉勿縱，這樣才有辦法對得起人民。對於張雅琴問及近來鄭文燦、林宜瑾與柯文哲接連遭爆案件，賴清德表示，自己是人民選出來的總統，必須要對人民來負責，對於任何司法案件不宜表示態度，強調一個原則，就是不分黨派、不問何人，只要違法都鼓勵檢調依法查辦、勿枉勿縱，這樣才有辦法對得起人民。賴清德說，案件依法查辦、勿枉勿縱，這樣才有辦法對得起人民，特別是人民希望一個穩定的社會，這是自己要去堅持的事情，就是司法獨立，行政不能夠介入。賴清德也回憶，為了要能夠司法獨立，還記得自己第一次當選國大代表時，在國民大會修憲，就是把原來司法院編在行政院裡的預算分開，就是避免行政院藉由司法編列它來影響司法，所以司法預算獨立。賴清德說，此舉目的就是要讓司法也能夠獨立，守護社會正義的防線，所以經過這麼多年來，其實台灣的司法，也越來越走向獨立。