圓滿落幕！2024文博會總參觀人次達62萬　文化部：明年重返臺北

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▲2024年臺灣文博會今（1）日圓滿落幕。（圖／文化部）

2024年臺灣文博會今（1）日圓滿落幕，經臺南市政府統計包含文博會主展場大臺南會展中心、臺南市321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區等展區，總參觀人次達62萬人次，並創下大臺南會展中心開館以來，最高單日入場及總參觀人數紀錄。商展總交易金額達到12億元，相較去年11億元，成長8%，觀展的專業人士及買家逾1.5萬人次。文化部指出，今年文博會持續與文策院合作規劃各種媒合活動，展會期間逾70位國際買家參與，首兩日專業人士媒合場次即破600場，展會期間成功舉辦超過700場業務媒合，包含6場IP授權及文創品牌主題媒合，其中一對一海內外買家媒合逾500場，充分顯示出IP授權與文創品牌市場的活力及廣泛參與。文化部長李遠表示，這次文博會藉由商展、文化策展及臺南市政府規劃「一堂不會考的歷史必修課」，不僅成功展示臺南的文化魅力，更讓國內外看見臺灣充沛的文化創意能量。成功結束首次移師臺南的文博會，李遠也宣布，2025年臺灣文博會將重返臺北，預定於2025年8月7日至13日展出，同時也將是臺灣文博會在2010年首次以南港展覽館作為主展館後，再次重返南港展覽館。文化部表示，首次移師臺南的文博會，參觀民眾創下大臺南會展中心營運以來單日及累積人次最高，超乎預期，也顯示南部民眾對文創商品及角色IP授權的的喜愛。為提升參展品質，文化部及執行單位也緊急動員，在臺南市政府協助下，成立應變指揮中心，動員大批人力、物資，以讓觀展民眾在炎熱的天氣下能較舒適地排隊。包括在大臺南會展中心前連夜增設大會帳篷和電風扇，加拉排隊動線紅龍及免費停車場交通指引。考量天氣炎熱，工作人員不間斷無限量發放礦泉水給排隊民眾。為了疏導交通、排隊人潮、清潔維護等，臨時調派近300位工作人員支援。此外，考量到現場人潮眾多，大會也配合人潮機動調整排隊動線，確保民眾可以快速進入會場觀展。文化部特別感謝所有民眾的耐心配合，更感謝臺南市政府團隊的全力協助，除了響應策展及各項宣傳，並全程支援交通管制、停車及加開公共運輸等工作，讓活動順利圓滿落幕。文化部指出，2024臺灣文博會策展主題「寶島百面pó-tó pah-bīn」從視覺設計到展覽內容，都深刻體現臺南的地方特色及歷史深度，也展現臺南獨特的城市風貌及文化自信。展會圍繞「那聽那行」、「那看那記」和「那會按呢」3大主題，「那聽那行」通過行動展場，帶領參與者深入探索臺南的歷史現場，如糖業、水文、貿易和鐵路等；插畫家馬來貘Cherng為10個走讀文化景點創作全新插畫，鼓勵大家親自走訪，開展文化探索之旅。今年首次融合文化策展及品牌商展，「那看那記」以「文化細胞」為概念，透過大型視覺裝置展示臺灣文化的豐富面貌。「那會按呢」則提供「趣味歷史教室」的非付費講座，以及多場大師論壇，讓觀眾深度體驗文化創意的前景。品牌商展超過570家文創品牌參展，攤位數達700個，從每日排隊不斷的人潮，成功展現文創商展的魅力無窮。地方館的屏東館展示了在地活力，澎湖館則勾勒出海島文化的特質。國立臺灣工藝研究發展中心主題館專注於臺灣工藝的傳承與創新，文策院則透過數據轉化和現場共創，讓觀眾對臺灣IP有了全新的認識。主展館以外的臺南文創園區，「靜物劇場」展示臺灣水果與荷蘭之間的歷史聯繫；「出發！發現之島」則鼓勵家庭共同探索臺灣的多樣風貌。由臺南市政府主辦，涵蓋321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區和藍晒圖文創園區的臺南概念展區，從人氣最夯的巷仔Niau，到主題市集、音樂表演、變裝遊行等，展現臺南400年歷史的全新面貌，也成為今年文博會另一大亮點。在國際方面，來自日本、韓國、泰國、香港、馬來西亞、加拿大等逾70位國際買家及30位專業人士參加文博會，包含日本角色授權協會、韓國文化內容授權協會、馬來西亞創意知識產權協會、泰國IP出版業者等；另新加坡IP行銷參展廠商讚揚臺灣開放且成熟的文創環境、香港IP代理商則表示此次參展讓他們了解臺灣對文創品牌及IP市場的重視。文化部表示，期待明年重返臺北且回到最初場地南港展覽館的臺灣文博會，能持續帶動臺灣文創產業的國際交流及發展，並邀請國人繼續支持。