星宇航空「台北往返雅加達」今日首航　印尼交通部長出席見證

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▲星宇航空在蘇卡諾-哈達國際機場以剪綵儀式迎接雅加達首航班。印尼交通部長布迪（左3）、民航局長瑪莉亞（左1）、駐印尼代表陳忠（右3）、星宇航空策略長劉允富（中）等人出席見證。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年9月1日

（中央社記者李宗憲雅加達1日專電）星宇航空正式開航雅加達，也是星宇第一個位於南半球的航點。航班今天抵達印尼蘇卡諾-哈達國際機場後舉辦剪綵儀式，印尼交通部長布迪、民航局長瑪莉亞等人受邀出席見證。星宇航空雅加達航線上午8時從桃園國際機場首航，成為第3家開闢雅加達航線的台灣航空公司。首航班起飛時，星宇航空在桃園機場候機室熱鬧歡迎旅客。該航班下午抵達蘇卡諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）後，星宇航空在第3航廈舉辦剪綵儀式。印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）、民航局長瑪莉亞（Maria Kristi Endah Murni）及中華民國駐印尼代表陳忠等人受邀出席見證。布迪在剪綵儀式後，赴登機口歡迎旅客登機；他表示，星宇開闢雅加達航線對印尼而言相當重要。陳忠向中央社表示，印尼交通部長親自出席剪綵儀式，可見印尼方相當重視台灣航空公司增加雅加達航線。陳忠說，星宇航空新增雅加達航線可見航空業對印尼市場的重視。印尼和台灣關係密切，星宇使用的機型較新穎，這對印尼台商也是新的選擇。星宇航空策略長劉允富說，印尼和台灣間有非常多旅行需求，星宇航空因此決定增加雅加達航線。他表示：「印尼對我們而言，非常具有潛力。除了雅加達，峇里島作為重要的旅遊點，未來也希望可以開航。」劉允富指出，目前星宇有23架飛機，預計2027年底會增購至48架，包括廣體客機和窄體客機。機隊充裕後就會積極布局，屆時可望增加峇里島航線。面對來自長榮和中華航空的競爭，劉允富說，台灣擁有絕佳地理位置，可作為中轉地銜接東南亞和北美旅客，因此在星宇加入後，仍存有很大商機。星宇航空台北往返雅加達航線每週共5班。目前長榮航空台北-雅加達航線一週7班，華航一週10班；星宇航空加入後，旅客將有更多選擇。（編輯：陳妍君）1130901