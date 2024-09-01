劉若英開唱不藏了！抖出任賢齊暖心事蹟：都能寫成一本書

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▲劉若英在30、31日帶著進化版的「飛行日」演唱會來到瀋陽，她還特別學了東北方言。（圖／相信音樂提供）

「文藝天后」劉若英（奶茶）在30、31日帶著進化版的「飛行日」演唱會飛抵第26個城市，來到瀋陽遼寧體育館開唱。時隔8年再度來到瀋陽，2天現場滿座的熱情歌迷以頻頻大喊「劉若英，我愛你」，來表達對奶茶8年的思念，奶茶也加倍回饋，首唱了〈不營業的日常〉。這次她也特別邀請在追夢的音樂路上，與她互相依靠的任賢齊擔任31日「飛行日嘉賓」，合唱彼此的經典歌曲〈依靠〉、〈成全〉，劉若英還在演唱會上大聊任賢齊曾做過的暖舉，並說2人的故事多到可以寫成書。每回到一個城市開唱，暖心的歌迷都會準備當地美食直送後台應援，甚至大玩諧音哏，把奶茶P圖坐在「神羊」上，象徵著劉若英終於來到瀋陽。距離上回瀋陽演唱會，已隔8年之久，劉若英這次除了特別學了東北方言，「嘎嘎的好，嘎嘎的棒，嘎嗄的美」，和歌迷聊天互動，聽聞瀋陽搓澡很有名，她打趣地說，「我很喜歡泡澡，如果你們今天在哪看到我，請不要跟我招呼。」笑翻全場。昨日劉若英也和任賢齊同台，選唱了經典歌曲〈依靠〉、〈成全〉，引來陣陣的大合唱，現場氣氛空前火熱。而〈依靠〉歌詞寫著，「一個真正不變的朋友，只要你需要我，告訴我，我願意永遠陪你度過。」描述的正是他們之間的情感。奶茶透露，從擔任助理時期兩人就一路相互扶持，之前奶茶忍著腿的不適，認真地一站一站宣傳電影《後來的我們》，有一次被眼尖的任賢齊發現了，便幫她約了醫生，還「盯」著她去看醫生，如此深刻的友誼，奶茶形容，「他真的是很好的哥哥，我和他所有小故事都能寫成一本書。」為了帶給歌迷三小時美好的「飛行」體驗，「飛行日」演唱會不僅延續音樂情感豐沛與故事脈絡，精進優化四面旋轉舞台與視訊效果，因應不同的場館做出不同舞台配置與燈光光影效果，特別在觀眾席上也打上劉若英「陪你」線上演唱會錄音專輯的側臉，讓歌迷像是沉浸在劉若英的音樂世界，也像是和歌迷相聚的一切，都存在劉若英腦海裡的記憶裡，融合而成的唯美的飛行日誌，乘著歌聲一同飛行，從舞台到觀眾席整個場館都有劉若英陪著你。