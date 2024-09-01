不會看1.2億豪宅　賴清德：我關心一般人有沒有房可住

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總統賴清德日前接受主持人張雅琴專訪並於今（1）日晚間首播，被問及柯文哲妻子陳佩琪賞1.2億豪宅，對此賴清德回應，自己關心的是一般人能不能有房子住，某個人去看多少錢、高價房子不是他評論範圍。另提及過去沸沸揚揚的限貸令引發民怨，賴清德說重申沒有限貸令，但金融機構已跟民眾簽約卻忽然喊卡說不貸款，「這是過當了」。張雅琴專訪時提及陳佩琪坦言賞1.2億豪宅，賴清德說，自己關心的是一般人有無房子可以住，至於某個人去看多少錢、高價房子不是他評論範圍。賴清德也提到，過去競選時候有提出政見，要解決年輕人居住問題。包括延續社會住宅興建；包租代管與租金補貼，這三點加起來總共是100萬戶，至於為何是百萬戶，因台灣社會目前有需要租房子的戶數是80幾萬，所以希望蔡英文用8年，自己用另8年，來解決問題。至於日前限貸令引發民怨，賴清德重申，中央銀行公開講沒有限貸令，央行是提醒金融機構房地產的融資不能夠超過本身資產的30%，所以提出提醒。賴清德說，結果金融機構去處理這件事情，不借錢給民眾貸款，或已經談好、簽約了卻突然中斷，認為金融行庫在因應這個事件，「是過當了」。