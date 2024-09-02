涉京華城弊案！法院凌晨裁定柯文哲無保請回　台北地檢署將抗告

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，日前遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地並帶回訊問，但由於柯文哲拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕，事後柯文哲聲請提審被台北地院駁回，前（31）日下午3時北檢重開偵查庭，訊後向法院聲押禁見，今（2）日凌晨法院裁定無保請回，對此，北檢將提抗告。據了解，民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％遭質疑涉嫌圖利，昨天凌晨柯文哲被移送北檢，由於他拒絕夜間偵訊，雖檢方提出休息後再訊問，但仍遭柯拒絕，因此檢方認定柯文哲涉嫌重大，有事實足認有串證之虞，若未完成偵訊即離去，可能使案情不明，故諭知當庭逮捕柯文哲。事後柯文哲向法院提審，昨天上午遭台北地院駁回，檢方則在重開偵查庭後聲押禁見柯文哲，今天凌晨法院指出，因柯文哲非都委會與會人員、無相關專業，依據目前檢察官提出的卷證，尚存有其他合理解釋空間，也尚未達到「有犯罪之高度可能性」之程度，故裁定無保請回，對此，台北地檢署將提出抗告。