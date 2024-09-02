護送柯文哲回家！館長露手臂肌「環抱阿伯」　黃國昌面露凶光殿後

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭北檢聲押禁見，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，前北市副市長彭振聲遭收押，柯文哲則是無保請回。柯文哲自8月30日中午被帶走訊問至今近70小時，現場守候阿伯的小草歡聲雷動，太太陳佩琪看到先生也衝上前緊抱丈夫哭泣，柯文哲向支持者發表完談話後離開現場，館長露出健壯的手臂肌「環抱」柯文哲，黃國昌則面露凶光，從後方保護柯文哲，兩人成為阿伯的盡責的護衛軍護送其離場。柯文哲自8月30日中午被帶走訊問至今近70小時，步出地院後第一時間發表談話，柯文哲表示，司法單位如果有疑問，可以傳訊他，不需要在清晨出動，去搜索台灣主要在野黨主席的住處、辦公室及中央黨部，無法理解北檢的目的是什麼。之後，北檢查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，在這兩天當中，可以說是「極其壓迫跟凌虐」。柯文哲指出，當年京華城840％容積率一案，轉送都委會決議後，「我完全沒有過問，因為作為市長，不該過問單一個案，所以後來840％容積率一事，我完全不知道，直到今年三四月間，開始鬧這件事之後，「我才第一次知道，這個案子的容積率是840％。」