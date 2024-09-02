柯文哲無保請回！民眾黨發聲「絕不退縮」：見證司法與媒體暴力　

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在凌晨3時左右裁定無保請。民眾黨發表聲明表示，感謝台北地方法院扛住壓力，還一生行事坦蕩、從政清廉自持的柯文哲一個公道！儘管柯文哲遭上銬、人還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑。他們仍陪著柯文哲忍辱負重、一路撐到現在，「我們絕對不會退縮。」民眾黨表示，感謝所有守候在現場，等待了三天的朋友們。從8月30日清晨檢廉突襲搜索台灣主要在野黨主席的住家、辦公室、中央黨部開始，他們查扣了柯文哲的手機、硬碟，再從中找資料羅織罪名。民眾黨說，儘管部分媒體、網路側翼，不斷配合當權者打擊異己，無所不用其極的程度，遠遠超過他們的想像和忍耐；儘管數日偵訊，使人民赤裸裸見證司法與媒體暴力，如何處處踐踏原則，擴大台灣社會的鴻溝與裂痕，使偵查不公開淪為笑柄；儘管柯文哲主席遭上銬、人還未走進法庭，已遭輿論千刀萬剮判處嚴厲極刑。他們仍陪著柯文哲主席忍辱負重、一路撐到現在。「我們絕對不會退縮。」民眾黨說，因為所有支持柯文哲、相信民眾黨的朋友和家人親友都不離不棄，他們會為捍衛柯文哲的清白奮戰到底，未來的路還很艱辛，台灣民眾黨全體黨公職，背負著社會對刷新吏治、迎向改革的殷殷期待，肩負重責大任，他們會秉持「心存善念、盡力而為」的初衷繼續前行，堅守「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」價值，繼續挺直腰桿，請跟他們一起，奮戰到底！