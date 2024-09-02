曾訪柯文哲3次！矢板明夫：政策矛盾、一旦治理國家會馬上露馬腳

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積弊案，日前遭檢方搜索住處、辦公室、中央黨部等地並帶回訊問，但由於柯文哲拒絕夜間訊問，檢方凌晨諭知當庭逮捕；事後柯文哲聲請提審被台北地院駁回，北檢重開偵查庭後向法院聲押禁見，2日凌晨法院則裁定無保請回，北檢將提抗告。風暴延燒之際，知名日本媒體人矢板明夫在臉書粉專上，回憶過去曾3次採訪柯文哲的經歷，發現對方的政策自相矛盾，單純當評論家或許還可以應付，一旦治理國家就會馬上露出馬腳。矢板明夫1日深夜發文，提到自己過去曾單獨採訪過柯文哲3次，對方給他的印象是很健談、說話直率、風趣，舉凡兩岸、國防、外交，到住房、教育，不管問什麼問題，柯文哲幾乎都能立刻將自己的想法說出。不過，這些發言經過事後整理，就會發現一些自相矛盾之處。矢板明夫舉例，柯文哲批評政府「過於干涉民間經濟、公營企業太多」，看起來是在主張縮小政府功能，但同時又說要成立國家主權基金，還強調政府應該加強對金融消費者的保護，這又是在主張擴大政府職能。還有兩岸政策，柯文哲的主張是「台灣要自主，兩岸要和平」，乍聽之下好像是非常美好的前景，卻沒有給出「如何實現」的具體論述，而這種「魚與熊掌可以兼得」的政策，在現實生活中，其實是不太可能實現的。矢板明夫並憶起多年前在松下政經塾讀書時，和同學們討論政策，經常會談到「政策肺活量」一詞，意思是1個政治人物從年輕時就開始研究某一項政策，經過長年的學習、思考、請教專家、自問自答之後，得出來的結論就可能是「大肺活量的政策」，是可以接受來自各個方面的質疑和挑戰的；好比游泳，肺活量大的話，潛到水中後可以一口氣游很遠、不用換氣。相反的，若只是從報紙、雜誌上看到、或者和別人聊天時聽到、偶然想到的一些，沒有經過長時間思考推敲的政策，就是「小肺活量政策」，就好像每次游泳，把頭低下去後就馬上缺氧，不得不抬頭換氣，游不了多遠就沒有體力了。矢板明夫直言，柯文哲57歲才踏入政壇，馬上就成為日理萬機的首都市長，幾乎沒有什麼時間學習和思考，加上自詡有高智商、是台大醫學系的教授、比周圍人都聰明，也很少虛心聽取他人的意見，所以柯他所談論的政策，多是「小肺活量政策」。靠「小肺活量政策」和一些小聰明，當一個評論家或許還可以應付，不過如果治理國家，一定會馬上露出馬腳。然而令人遺憾的是，這種政治人物卻往往容易贏得年輕人的支持。矢板明夫並引用醫師作家楊斯棓的臉書文章，介紹「小肺活量政策」政治人物的特點，並列舉多年前雜誌對民進黨創黨元老、前立法委員朱高正的評語，說「一些年輕人開始時以崇拜他的心情接近他，擔任他的助理，卻帶著偶像幻滅的失望而遠離他」，批評者認為朱狂妄、無禮、多變、自我中心，難以捉摸；支持者認為朱大膽、直率、善用權謀、聰明、活力充沛；一般人則覺得朱似乎充滿了矛盾，最後不點名的諷道：「『他』總以為他那麼獨一無二。其實像他這樣的人，台灣也早就出現過了。」