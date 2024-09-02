柯文哲「無保請回」很意外？律師揭1細節現貓膩

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城案，原本外界預估柯文哲被羈押或高額交保的機率高，但最後卻被法官裁定無保請回，而台北市前副市長彭振聲則是羈押禁見。對於最後結果為何會跌破大家眼鏡，律師林智群在臉書發文透露一項細節，也就是「羈押庭順序很奇怪」，點出貓膩。「通常主嫌是放最後一個，怎麼會是副市長？想說不會是副市長一手遮天，市長隨便蓋章吧？」林智群提到，訴訟過程本來就是浮動狀態，要從一些小細節去觀察檢察官、法官的態度是否發生變化。不過有網友嗆林智群之前上政論節目時曾表示柯文哲被羈押機率高，結果說法根本大翻車，但林智群也不甘示弱回嗆網友「我沒翻車喔！我上節目有說因為羈押庭順序調動，阿北被羈押可能性可能產生變數。」他指出阿北被羈押的可能性原本一路上升，到最後法官排羈押庭時又戲劇性下降，這顯示訴訟過程本來就是一個浮動狀態，「嗯別說我馬後砲」，因他（9/1）週日晚間錄政論節目時有提出這個問題，「主持人跟其他來賓說可能是副市長生病，才會做這樣安排。我說如果是副市長生病，應該會先問副市長才對，最後這個羈押庭順序，我覺得很奇怪。」看到林智群的發文，力挺柯文哲的支持者也在底下留言猛酸「喜歡看你們崩潰」，林智群也立刻上火線回擊自己從頭到尾都是就事論事，哪裡崩潰？「你這種小草才是一天到晚崩潰吧？結果還沒出來就在那裡司法不公，包圍法院，這不是崩潰是什麼？」在凌晨時分仍和挺柯網友唇槍舌戰。