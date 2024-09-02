柯文哲捲弊案無保請回　星媒評論：震撼台灣、間接牽動兩岸關係

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，在2日凌晨3時許被北院羈押庭結宣布「無保請回」，獲釋後在官方臉書上發文，聲稱被「極盡壓迫跟凌虐」，自己對京華城840%的容積率完全不知情，並感謝法官扛住所有壓力。有新加坡媒體以專欄評論此次的柯文哲風波，認為不只震撼台灣，也間接牽動兩岸關係。新加坡《聯合早報》2日清晨刊載專欄文章，介紹標榜不與藍綠金權政治同流合污、清廉執政的柯文哲陷入醜聞，引發嘩然，也牽動西方主流媒體視線，多家外媒包含彭博社、路透社、法新社等都做了相關報導。回溯柯文哲這波「人設崩塌」的歷程，公開攻擊他最不遺餘力的，不是黨外政敵，而是民眾黨的前幕僚，以及一些自稱「粉轉黑」的前支持者。文章提到木可事件，以及在那之後接連爆發的金錢爭議，包含政治獻金申報不實、陳佩琪被踢爆看億元豪宅、柯文哲動用4300萬選舉輔助金購買商辦放入自己名下等等，雖然看宅買商辦不算違法，但比照其他總統獲選人把選舉輔助金捐出，柯文哲的行為就觀感不佳，也讓「小草」們恍然大悟，發現自己熱情捐贈的柯文哲其實一點也不窮，反而是家境頗豐的「上億夫」，堪稱「三宅一身」。文章提到，負面消息步步緊逼，柯文哲與團隊的緊急處置荒腔走板，也不斷加大外界的負面觀感。以上這些爭議還只是麻煩的一部分，司法方面，柯文哲面臨先前擔任台北市長時涉及的京華城、北士科等五大案，導致他住家、辦公室以及民眾黨總部都被搜查，他本人也因為京華城案而被帶走訊問。該篇評論指出，柯文哲遭遇這場「大難」，是因確實涉及嚴重不法，還是因為政治力介入，在沒有確切證據之前，媒體與輿論不該未審先判，咬定柯文哲必然犯法。然而，政治捐金帳目不清與購置商辦，都是柯文哲本人承認的事實，這足以顯示他法治觀念淡漠，也不理解外界對他這一級別政治人物的期望。再者，民眾黨內部管理不善、待人涼薄、內鬥激烈的風氣，也在這一連串事件中被凸顯出來，有這樣現成的客觀條件，民進黨政府只要稍順勢借勢，就已擊垮柯文哲的人設與心理防線，為最終把柯文哲上銬清除輿論障礙，也等於為賴清德在2028年爭取連任拔掉其中一根釘子。話鋒一轉，作者提到國民黨，認為在政治攻防上，同為在野的國民與民眾黨，是「唇亡齒寒」的存在，此刻民眾黨面臨滅頂之災，國民黨隔岸觀火、波瀾不驚的表現也讓人費解；須知在民眾黨元氣大傷後，下一個被「絞殺」的對象可能就是國民黨，藍白合力在立法院監督執政的理想也將被裂解。在這個情況下，藍營政治明星既不對柯陣營雪中送炭，也不公開支持檢調查案，顯示國民黨對於柯文哲案既無策略也無立場，是為失職。文章最後也引述台灣最新民調，顯示七成民意對中共無好感、不贊成統一，在賴清德的強勢統治下，在野黨於內政、兩岸能發揮的制衡作用將越來越少，也意味著台灣將在台獨的方向越走越遠，聲稱：「柯文哲的墜落，不只震撼台灣，也會間接牽動兩岸關係。北京要避免『越來越獨』的趨勢，不是寄望於與美國合力管控台海局勢，可能只剩寄望於解放軍了。」