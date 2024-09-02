柯文哲當庭釋放登微博熱搜！中國官媒：羈押與否全台都在看

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▲柯文哲無保請回後，相關關鍵字登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，在2日凌晨3時許被北院羈押庭結宣布無保請回，「柯文哲犯嫌不重大被當庭釋放」的字串登上微博熱搜，中國官媒也報導此次事件，聲稱「柯文哲是否被裁定羈押，全台都在看」。中國官媒《環球時報》引述數家台媒報導，介紹京華城容積率在柯文哲任市長期間暴增到840%一案，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄台北市議員應曉薇超過4740萬元台幣，檢方根據查獲的相關證據，認定柯文哲與京華城案有兩筆不明金流共近170萬元，以及柯文哲認為自己被疲勞轟炸，拒絕夜間審訊想離開卻遭檢察官當庭逮捕，而後又以逮捕程序有問題向台北地方法院聲請提審，遭裁定駁回後在法院候審室內過夜。報導指出，民眾黨內人士與「小草」持續支持柯文哲，而檢方約談柯文哲不僅為調查京華城案，還陸續針對選舉政治獻金案、北士科地上權案、魚果市場、南港轉運站BOT共計五大案件，全盤進行訊問，台北地檢署、調查局與廉政署這2週以來，幾乎傾盡全力要把偵辦柯文哲的版圖拼完，形容：「這位能撼動藍綠的第三勢力領袖，如今政治生命也宛如被裝上了葉克膜，命懸一線。」報導也提到針對柯文哲遭羈押，賴清德一直沒有正面響應，只在接受採訪時表示尊重司法，不分政黨，不問何人，只要有證據就依法偵辦；而國民黨前立委蔡正元則質疑，有綠營背景的高雄國賓大飯店容積率達1142%，檢調辦台北案，高雄為何不辦，很明顯就是政治追殺和迫害。報導並引述分析直言，台灣第三勢力的支持率嚴重下滑，不僅是藍白陣營的挑戰，在野制衡力量也面臨前所未有的挑戰。面對綠營來勢洶洶，欲裂解藍白在野勢力，藍白兩黨都應有自覺，柯文哲案固然要有是非態度展現，但藍白關係不該因此動搖，否則未來在野黨難以有效監督、制衡賴當局，挑戰只會更嚴峻。