故宮「大美不言」特展9/26登場　齊聚東西方文物、裝飾藝術、精品

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▲Van Cleef&Arpels梵克雅寶首批訂單之一的〈Varuna〉微縮模型，作於1906年。（圖／故宮提供）

國立故宮博物院北部院區9月26日起攜手巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶，推出「大美不言」典藏精粹特展，內容涵蓋陶瓷、玉石、傢飾、瓷器、服飾、雕塑、平面藝術、珠寶與鐘錶等物，總數超過260件精品瑰寶，共同演繹東西方極致工藝美學。故宮表示，「大美不言」典藏精粹特展名稱源自莊子名言，意喻大自然蘊含著非凡、無法言喻的美麗事物，結合巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels梵克雅寶的典藏精品，匯聚古典與現代美學、展現東西方藝術瑰寶的精湛工藝，帶領觀眾跨越古今東西的時空向度，感受經典雋永之美。「大美不言」典藏精粹特展首波宣傳曝光亮點展件，故宮所藏〈雕橄欖核舟〉是由清乾隆年間的宮廷工匠陳祖章，利用果核精心雕刻而成的1艘高僅1.6公分、長3.4公分的精緻小船，其中船艙兩側設有可供開闔的推窗，船上刻有船夫、童僕、船客一共8人，展現工匠絕妙的微雕技藝，而在船底刻有蘇軾《後赤壁賦》全文，呼應拉開小窗可見的主人翁蘇軾，蘊含創作者的巧思趣味，也將千古傳誦的東坡遊赤壁故事濃縮在微型的世界，遙想與蘇軾同遊赤壁情景。不僅如此，Van Cleef&Arpels梵克雅寶首批訂單之一的〈Varuna〉微縮模型，委託人是當時最現代化帆船「紐約瓦魯納（Varuna of New York）」號的船主尤金希金斯（M. Eugene Higgins），該模型作於1906年，最初在煙囪裝有呼叫管家的電鈴，展現Varuna在波濤洶湧的大海航行的模樣，其中海浪是以實心碧玉雕成，金色鑲邊點綴，橢圓形底座則由黑檀木製成，帆身是以金色、白色、綠色與紅色琺瑯製成，紅色代表舷窗，而在碧玉的每邊，金、銀、琺瑯救生圈上，還有「Varuna, NYC」字樣，船尾懸掛美國國旗，正是梵克雅寶系列當中的珍品。再來則是法國裝飾藝術博物館收藏的〈百花香花瓶〉，是由法國塞弗爾瓷器工廠（Sèvres Factory）作於1759年，最初用於展示香氛乾燥花，瓶身兩側開光，透過細膩寫實的畫風描繪花卉與風景，特別的是瓶身所用的粉紅色與綠色琺瑯顏色，皆以工藝最為精湛聞名於世。故宮表示，北部院區「大美不言」典藏精粹特展的展期是從9月26日至12月29日，等到明年2025年1月23日至4月20日，則將移師南部院區，一同歡慶故宮100週年。