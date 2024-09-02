被捕前曾傳訊創黨大老？柯文哲嘆每人都在推責任：最慘的還沒出現

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，經過2天漫長訊問過程，台北地院在今（2）日凌晨3時左右裁定無保請回，前台北市副市長彭振聲則是羈押禁見。而有媒體傳出，柯文哲被捕前曾傳訊給某「創黨大老」，甚至還在訊息中無奈表示「最慘的還沒出現」。除京華城弊案外，柯文哲也深陷民眾黨內政治獻金疑雲，根據《聚傳媒》報導，柯文哲被捕前曾傳訊給某位「創黨大老」，他感嘆黨中央缺乏能夠指揮大局的軍師或大將，坦言此次政治獻金風波是財務長李文宗造成的問題，但李文宗是他任命的，所以他當然要負最大責任。柯文哲也在訊息中表示，「出事以後的處理，可以看出每個人都在推責任，其實每個人承擔25％責任，這件事情就扛過去了。所以記者會，包括後來去告會計師，都讓整個事情變成無法收拾」。柯文哲無奈嘆道，「如果是政治危機，也就算了，問題是司法和媒體現在是政治工具，競總和木可帳簿都在調查局，後面還會有事，我的意思是說最慘的還沒開始出現。」該報導也指出，曾經擔任民眾黨中央委員的人士表示，柯文哲的問題都出在第二任市長任期，柯文哲對從政多年、城府深沈、老謀深算的立委黃珊珊言聽計從，相信黃珊珊在總統大選時提出的假民調，造成藍白破局，一次得罪了藍、綠，柯文哲自己種的因，就要承受今天的果。