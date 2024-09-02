勞動節假期之際　全美上萬名飯店員工發起罷工

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就在成千上萬美國人預計在週末勞動節(每年9月第一個星期一)假期的高峰期外出旅遊之際，美國各地有約1萬名飯店員工1日舉行罷工。波士頓、舊金山和檀香山等8個城市的25家飯店員工發起罷工，因為它們要求提高工資，並恢復到新冠(COVID-19)疫情爆發前的人力配置水準。這次發起罷工的「UNITE HERE」工會指出，希爾頓(Hilton)、凱悅(Hyatt)和喜來登(Sheraton)等連鎖飯店都受到影響，光是夏威夷首府檀香山就有5,000名員工罷工，影響了當地的1萬557個房間。「UNITE HERE」在一份聲明中表示：「許多飯店利用新冠疫情來削減員工和賓客服務，但這些服務從未恢復，導致勞工失去工作和收入。」法新社記者看到罷工者在波士頓的幾家飯店拉起了糾察線，罷工計劃在2日舉行。工會的國際主席米爾斯(Gwen Mills)說：「現在，飯店業正在賺取創紀錄的利潤，而勞工和客人卻被拋下。太多的飯店仍未恢復顧客應得的標準服務，例如自動每日房務和客房送餐服務。」米爾斯表示：「勞工的收入不足以養家活口。」凱悅飯店在聲明中表示：「對於UNITE HERE選擇罷工感到失望，而凱悅酒店仍願意進行談判。」凱悅飯店表示，已「啟動應變計劃，盡量減少對飯店營運的影響」。根據汽車集團AAA的預訂數據，勞動節週末假期的國內旅遊總量比去年增加了9%。美國運輸安全管理局(US Transportation Security Administration)在聲明中表示，預計到4日，將有多達1,700萬名乘客搭乘飛機。希爾頓和萬豪(Marriott)沒有回應置評請求。更多中央廣播電臺新聞