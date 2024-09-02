李孝利濟州島慶11年婚破「美女與野獸」酸言！放閃李尚順過得很好

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▲李孝利濟州島慶11年婚，夫妻一起搞笑超可愛。（圖／翻攝IG）

▲▼李孝利與老公李尚順婚後定居濟州島，近期將搬家回到首爾。（圖／李孝利IG）

南韓有「國民妖精」封號的性感歌后李孝利，和大5歲音樂人李尚順在2013年結婚，今年慶祝結婚11年，照慣例在濟州島家中穿上當時結婚時的白紗、藍西裝，拍攝多張婚紗照紀念，她放閃直呼：「11年，我們過得很好」。她打破結婚時被戲稱「美女與野獸」不看好的酸言，用甜蜜生活證明選擇是對的。李孝利從女團Fin.K.L.出道大紅，單飛出輯以舞曲、性感形象席捲樂壇，成為人氣性感天后，她個性直率、敢言，擁有大批死忠粉絲，更是曾豪言「我窮得只剩下錢，所以我何必在乎另一半要跟我一樣有錢？」她在2013年和李尚順結婚時，跌破所有人眼鏡，被所有人不看好，她坦言嫁人的原因是：「哥哥是真的不食人間煙火，而我卻只有錢，但即使這樣，哥哥也不討厭這樣的我。」李孝利婚後和老公李尚順定居濟州島，並且開設咖啡廳，濟州島的家佔地廣大，愛狗的兩人一起度過甜蜜的生活，每年都會在家中拍婚紗，紀念兩人相戀結婚，甚至還公開成為綜藝《孝利家民宿》兩季的拍攝地，不過因為觀光客太多，目前已經售出。但近期卻有消息指出，兩人似乎有意搬離濟州島，夫妻去年8月以現金60.5億韓元（約新台幣1.45億元）的高價，買下首爾鐘路區平昌洞的獨棟別墅，以及附近土地。李孝利上節目也證實將搬回首爾。