首創24小時越南語新聞台 NOWnews開播! 台北市長蔣萬安現身祝賀！

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▲越南語新聞主播倪珍Nikki號稱越南林志玲

▲台北市長蔣萬安祝賀越南語新聞台開播

今日新聞NOWnews AI主播倪珍在網路上擁有超高人氣，除了有中英文YT頻道以及氣象播報外，現在又多了一份任務擔任越南語新聞主播，因為在9月2號越南國慶日當天，越南總書記蘇林發表談話時表示將要求國家管理活動全面數位化，提供高水準線上公共服務，今日新聞NOWnews因此也同步推出世界首創24小時以「越南語播報台灣新聞」。根據移民署統計，目前全台灣將近有76萬的新住民，當中除了中國大陸外，人數最多的就是越南籍的新住民，為了讓他們更快的了解台灣生活，今日新聞NOWnews讓AI主播倪珍以越南語報新聞，旗下的「四方報」也將共同串連，強化新住民的相關報導，NOWnews總經理鄭智鴻說：「我們一直相當關注新住民的議題，過去四方報有固定的讀者，未來更希望透過24小時倪珍Nikki用越南語播報更加擴大影響力。」台越混血也曾入圍金鐘獎最佳女配獎的楊富江，從小在越南長大，18歲才到台灣讀書，她回憶剛來台灣的前半年都很興奮，當時語言不通，所以跟台灣人溝通的時都在比手劃腳，楊富江說: 「語言的限制讓我們只能以有限的資源去理解周邊的生活環境，現在有24小時越南新聞台，算是一個專屬於我們越南朋友們的平台，能幫助我們更能夠理解生活周邊的事物，我相信會是一個極棒的平台。也很期待。」世界首創的24小時越南語新聞台引起各方關注，移民署更是對這項創舉樂觀其成，認為透過AI技術及創新概念發展媒體事業及內容給予肯定，正式開播後將對新住民在臺取得新聞資訊有所助益，台北市長蔣萬安更是親自送上祝賀影片，蔣萬安說:「這是全世界第一個24小時播報亞洲台灣新聞的越南語新聞台，祝福NOWnews越南頻道收視長紅，帶給民眾多元、專業的新聞內容。」今日新聞NOWnews派出AI主播倪珍作為越語台當家主播，更在倪珍的妝容上下功夫，透過大數據分析越南人最喜歡的美女特質，以越南流行的毛流感重的自然眉型加上淡淡的裸色或透明唇釉、搭配黑色長髮，展現越南美女的靈動仙女氣質，被網友稱為是越南版林志玲，。NOWnews 總經理鄭智鴻說：「希望幫助更多從越南來的新住民朋友了解台灣，未來也有印尼台、菲律賓台、柬埔寨台的規劃，AI主播倪珍（Nikki）精通全世界語言，可讓世界看見台灣。」