扛壓力裁定柯文哲法官是他！「北院劉德華」背景曝　曾聲押3立委

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城案遭到調查，經過多天訊問，1日晚間8時召開羈押庭，最終北院在今（2）日凌晨3時裁定「無保請回」，而柯文哲現身致詞時表示：「這次真正辛苦的是法官，扛住了最後的壓力」，讓外界也都非常好奇這位扛住壓力的法官到底是誰？據悉，承審該案件的法官，是號稱有「北院劉德華」的朱家毅，4年前他曾經審理立委收賄案，馬拉松式開庭53小時，聲押禁見3名立委，創下司法紀錄。
柯文哲在被裁定「無保請回」之後，現身致詞表示「從這兩天檢察官的詢問方式，我已經知道他們的態度相當明確，所以我跟法官說『請你不要為難』，其實這一次真正辛苦的是法官，他扛住了最後的壓力。」
「北院劉德華」朱家毅經歷起底！曾53小時聲押3立委
然而這次承審柯文哲案件的法官，是具有資深經歷、有「北院劉德華」之稱的朱家毅，他是司法官第49期結業，畢業於台大法律系、政大智財研究所，平常作風低調穩健。2020年時，朱家毅審理立委收賄案開庭，當時他必須閱卷、開庭審理、裁定，法院透露他每天只睡3至5小時，非常的辛苦。
不過即便如此，朱家毅仍秉持專業、扛住承審的壓力，馬不停蹄進行訊問，最終在4天3夜長達53小時的馬拉松式開庭後，裁定蘇震清、廖國棟、陳超明3名立委聲押禁見，創下司法紀錄。如今又承審柯文哲捲入京華城案件，裁定柯文哲「無保請回」，民眾黨也發聲表示：「感謝台北地方法院扛住壓力，還一生行事坦蕩、從政清廉自持的柯文哲一個公道。」
柯文哲「無保請回」！北院說明裁定最大關鍵
至於法律界多數認為柯文哲會遭羈押，但最後卻是「無保請回」的裁定，北院也說明：「本案關鍵在於被告是否明知都委會將以形成違法決議之方式圖利京華城，或被告是否明知系爭20%之容積獎勵係屬違法。然而，被告並非都委會之與會人員，而無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，則其主張其信賴形式上具專業性且為多數決之都委會決議，以及具相關專業之彭振聲之意見，尚非無據。」
北院提到，就檢察官所提出之事證，尚存有其他合理解釋空間，綜加計該等事由，亦尚未達前述「有犯罪之高度可能性」之程度，故尚不能認被告就彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議之行為已有所知悉或指示，或被告明知系爭20%之容積獎勵係屬違法，而不能認被告主觀上有明知違法（此為圖利罪及受賄罪之共同要件）之情形。綜上諸情，應認聲請人就羈押要件中「犯罪嫌疑重大」之要件，其釋明尚有不足。
而柯文哲被請回後，也表示：「在最後答辯的時候，我直接跟法官講說所謂的京華城840%的容積率，其實當年在送公開展覽以後，再轉送都市計畫委員會以後，我完全沒有去過問，因為作為市長不應當去過問干預個案，所以後來容積率840%，其實我完全不知道，直到今年三、四月間媒體開始鬧這件事情，我才第一次知道說這個案子的容積率是840%，所以我跟他講說這個案子在目前所有的證據，也沒有證據柯文哲有去干預過這個案子。」
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「北院劉德華」朱家毅經歷起底！曾53小時聲押3立委
然而這次承審柯文哲案件的法官，是具有資深經歷、有「北院劉德華」之稱的朱家毅，他是司法官第49期結業，畢業於台大法律系、政大智財研究所，平常作風低調穩健。2020年時，朱家毅審理立委收賄案開庭，當時他必須閱卷、開庭審理、裁定，法院透露他每天只睡3至5小時，非常的辛苦。
不過即便如此，朱家毅仍秉持專業、扛住承審的壓力，馬不停蹄進行訊問，最終在4天3夜長達53小時的馬拉松式開庭後，裁定蘇震清、廖國棟、陳超明3名立委聲押禁見，創下司法紀錄。如今又承審柯文哲捲入京華城案件，裁定柯文哲「無保請回」，民眾黨也發聲表示：「感謝台北地方法院扛住壓力，還一生行事坦蕩、從政清廉自持的柯文哲一個公道。」
柯文哲「無保請回」！北院說明裁定最大關鍵
至於法律界多數認為柯文哲會遭羈押，但最後卻是「無保請回」的裁定，北院也說明：「本案關鍵在於被告是否明知都委會將以形成違法決議之方式圖利京華城，或被告是否明知系爭20%之容積獎勵係屬違法。然而，被告並非都委會之與會人員，而無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，則其主張其信賴形式上具專業性且為多數決之都委會決議，以及具相關專業之彭振聲之意見，尚非無據。」
北院提到，就檢察官所提出之事證，尚存有其他合理解釋空間，綜加計該等事由，亦尚未達前述「有犯罪之高度可能性」之程度，故尚不能認被告就彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議之行為已有所知悉或指示，或被告明知系爭20%之容積獎勵係屬違法，而不能認被告主觀上有明知違法（此為圖利罪及受賄罪之共同要件）之情形。綜上諸情，應認聲請人就羈押要件中「犯罪嫌疑重大」之要件，其釋明尚有不足。
而柯文哲被請回後，也表示：「在最後答辯的時候，我直接跟法官講說所謂的京華城840%的容積率，其實當年在送公開展覽以後，再轉送都市計畫委員會以後，我完全沒有去過問，因為作為市長不應當去過問干預個案，所以後來容積率840%，其實我完全不知道，直到今年三、四月間媒體開始鬧這件事情，我才第一次知道說這個案子的容積率是840%，所以我跟他講說這個案子在目前所有的證據，也沒有證據柯文哲有去干預過這個案子。」
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