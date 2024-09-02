扛壓力裁定柯文哲法官是他！「北院劉德華」背景曝　曾聲押3立委

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▲民眾黨主席柯文哲因捲入京華城案遭到調查，經過多天訊問，1日晚間8時召開羈押庭，最終北院裁定「無保請回」。（圖／記者葉政勳攝，2024.09.02）

▲然而這次承審柯文哲案件的法官，是具有資深經歷、有「北院劉德華」之稱的朱家毅。（圖/朱家毅臉書）

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，柯文哲無保請回，在走出北檢後和支持者發表談話。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）

民眾黨主席柯文哲因捲入京華城案遭到調查，經過多天訊問，1日晚間8時召開羈押庭，最終北院在今（2）日凌晨3時裁定「無保請回」，而柯文哲現身致詞時表示：「這次真正辛苦的是法官，扛住了最後的壓力」，讓外界也都非常好奇這位扛住壓力的法官到底是誰？柯文哲在被裁定「無保請回」之後，現身致詞表示「從這兩天檢察官的詢問方式，我已經知道他們的態度相當明確，，平常作風低調穩健。2020年時，朱家毅審理立委收賄案開庭，當時他必須閱卷、開庭審理、裁定，法院透露他每天只睡3至5小時，非常的辛苦。如今又承審柯文哲捲入京華城案件，裁定柯文哲「無保請回」，民眾黨也發聲表示：「感謝台北地方法院扛住壓力，還一生行事坦蕩、從政清廉自持的柯文哲一個公道。」至於法律界多數認為柯文哲會遭羈押，但最後卻是「無保請回」的裁定，北院也說明：「尚非無據。」北院提到，綜上諸情，應認聲請人就羈押要件中「犯罪嫌疑重大」之要件，其釋明尚有不足。而柯文哲被請回後，也表示：「在最後答辯的時候，，直到今年三、四月間媒體開始鬧這件事情，我才第一次知道說這個案子的容積率是840%，