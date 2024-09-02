蔣萬安4日訪美將在哈佛大學演講　防颱風攪局出發前先開會因應

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安4日至14日訪美行程曝光，蔣萬安今（2）日表示，行程規劃以東岸為主，將到訪紐約、波士頓以及費城，預計將在哈佛大學進行一場公開演講，除了行銷台北之外，也希望強化台美情誼。此外，他也會回到費城母校賓州大學，與台灣留學生進行座談。為防颱風成形攪局，蔣萬安強調，持續關注颱風動態，出發前會召開會議、出訪期間也會跟各局處密切聯繫。台北市指蔣萬安今天出席台北法國實驗教育機構（LIFT）於永春高中的開幕儀式，並接受媒體聯訪。他說明這次訪美行程，將實地了解東岸城市的交通規劃跟產業發展，並與學者專家進行交流。期間預計在哈佛大學公開演講，也會在賓州大學與青年座談。蔣萬安強調，北市青年局成立之後，積極努力推動青年海外實習，與國際接軌，今年暑期也有哈佛的實習生來到青年局，未來會持續拓展國際交流機會。有關颱風可能近期成形，蔣萬安則表示，氣象署目前預估會發布海上颱風警報機率偏低，但仍會持續關注颱風相關動態，出訪前也會召開會議，並與各局處保持聯繫，隨時因應。