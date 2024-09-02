國外通路也飄台灣味　黑松、福義軒等台灣食品前進馬來西亞超市

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經濟部推動「台灣嚴選」（Taiwan Select）食品，首站選定馬來西亞超市AEON，上架知名品牌包括黑松、福義軒、盛香珍及安永鮮物等超過40個品牌，以及超過150項飲料、零食、醬料，到即食調理包等產品，讓馬來西亞超市也充滿台灣味。「Taiwan Select」第一站選定馬來西亞超市，接下來將於10月在美國加州食品專賣店辦理促銷活動，後續也將在美國、紐西蘭、新加坡、日本等更多海外展覽及活動上登場，以及上架Amazon、eBay等電商平台。8月底起陸續在馬來西亞AEON超市設立的「Taiwan Select」專區，上架知名的皇族、黑松、福義軒、十全、日正、盛香珍、金蘭及安永鮮物等知名台灣品牌食品，品項從飲料、零食、醬料，到即食調理包、健康食品等，還有深受當地消費者喜愛的台灣麻糬、氣泡飲及豆乾等。經濟部貿易署表示，馬來西亞AEON超市「Taiwan Select」專區將配合賣場每週末經常性辦理的促銷及免費試吃活動，11月15日至19日則將舉辦趣味的快閃活動，並邀請馬來西亞重要媒體、買家及知名網紅參與，擴大推廣效應，讓更多人體驗台灣除了珍珠奶茶與鳳梨酥之外的多元美食獨特魅力。貿易署表示，「Taiwan Select」採取「以大帶小」方式協助食品界中小企業進軍全球市場通路，主要目的在於推動食品業順利進入海外市場通路，作法搭配各種行銷宣傳推廣，依照不同市場取向，挑選主題性產品和海外消費者見面。