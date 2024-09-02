柯文哲經70小時訊問　黃國昌轟荒腔走板：賴清德司改是追殺政敵？

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，歷經2天多的馬拉松式訊問，北院今（2）日凌晨裁定無保請回。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，從柯文哲家遭到搜索至今，經過70小時，整個過程荒腔走板，對台灣民主法造成傷害。他更痛批難道賴清德政府，交給台灣人民第一份司法改革的成績單，就是對政敵開始進行政治追殺與清算？雖然法院裁定無保請回，但檢方仍將提抗告，黃國昌說，他們依照刑事訴訟法規定可以提抗告，但從柯文哲家清晨遭到搜索，到柯文哲凌晨步出台北地檢署，整整70個小時，馬拉松式的配合調查、訊問，在這70小時中，發生多少荒腔走板、違反正當法律程序、踐踏台灣民主法治，甚至讓台灣司法蒙塵的事情，是現在台北地檢署必須誠實跟台灣社會報告最重要的事情。黃國昌質疑，更重要的是，到底是誰在受益，對於柯文哲進行如此羅織罪名、荒腔走板的政治追殺，難道賴清德政府，所要交給台灣人民第一份司法改革的成績單，就是對他的政敵開始進行這樣的政治追殺與清算嗎？