柯文哲「無保請回」很意外？律師揭1細節現貓膩

柯文哲為何無保請回？律師揭「羈押庭順序」關鍵：主嫌才放最後

記者余祥／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，柯文哲無保請回，得知結果後和妻子陳佩琪開心相擁。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）
▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，柯文哲無保請回，得知結果後和妻子陳佩琪開心相擁。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）
民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，歷經70多小時的馬拉松式訊問，台北地院終於在2日凌晨裁定無保請回，北市前副市長彭振聲則遭羈押禁見。對此，律師林智群說，昨天晚上看到羈押庭順序變成副市長最後一個，就覺得奇怪，因為通常主嫌（犯嫌最重大的那個）是放最後一個，怎麼會是副市長？想說不會是副市長一手遮天，市長隨便蓋章吧

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林智群表示，他不是馬後炮，晚上上政論節目就有提這問題。主持人跟其他來賓指出，可能副市長生病才會這樣安排。林智群回說，如果生病那會先問副市長才對，「最後這個羈押庭順序，我覺得很奇怪。」

由於過去曾預言柯文哲被羈押的可能性大，網友稱他翻車，林智群說，「我沒翻車喔！」昨天晚上上節目有說因為羈押庭順序調動，阿北被羈押可能性可能產生變數。阿北被羈押的可能性一路上升，到最後法官排羈押庭時又戲劇性下降，這顯示了訴訟過程本來就是一個浮動狀態，要從一些小細節去觀察檢察官、法官對這個案子的態度是否發生變化。

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