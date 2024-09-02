柯文哲無保請回意思是什麼？「無保請回有罪嗎、北檢抗告」一次看

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▲2日凌晨3時許，北院裁定柯文哲「無保請回」，柯文哲離開時和妻子陳佩琪開心相擁。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城案，2日凌晨3時許，北院羈押庭結果出爐，柯文哲無保請回。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.02）

柯文哲昔唱〈三天三夜〉走音搶盡目光，這次因涉京華城容積率弊案，「三天三夜」再受到全台高度關注。自8月30日柯住處被搜索、因拒絕夜間偵訊遭當庭逮捕，直到今（2）日凌晨3時北院裁定「無保請回」。過程中一堆專有名詞讓人看得霧煞煞，「無保請回意思、無保請回有罪嗎」更成為Google熱搜，《NOWnews》詢問賴彥杰律師，白話說明法律相關名詞，柯文哲事件一文快速看懂。民眾黨主席柯文哲在擔任台北市長期間，台北市京華城容積率暴增到840%，遭質疑護航業者圖利，台北地檢署在今年5月分他字案偵辦，將柯文哲等相關人列為被告。📍8月30日上午7時30分，檢廉（檢察官、廉政官）前往柯文哲住處、辦公室等地搜索，並以被告身份約談柯文哲到案。📍8月31日凌晨0時40分，柯文哲被移送至北檢，但柯拒絕夜間偵訊，想離開偵查庭，遭檢察官當庭逮捕。柯文哲聲請提審，被台北地方法院裁定駁回聲請。📍8月31日下午3時10分，北檢再召開柯文哲偵查庭，檢察官認為柯文哲涉犯違背職務收賄及圖利罪，嫌疑重大且有滅證勾串之虞，聲請羈押禁見。📍9月2日凌晨3時，北院裁定柯文哲「無保請回」，柯文哲在發表簡單談話後，便和太太陳佩琪離去，直奔民眾黨立委黃珊珊家，避免自家住處被媒體包圍。台北地方法院是中華民國的地方法院之一，屬於普通法院，一般簡稱「台北地方法院、台北地院」，法界人士更會簡稱為「北院」。賴彥杰律師說明，一般常聽到的「交保」就是被告繳交保證金，在偵查審判過程中，配合司法程序，最後案件結束會全數退還保證金。相對來說，法官於羈押庭中諭知被告「無保請回」，，有可能是目前證據仍不足，後續還是會面臨被起訴，或是不起訴。若被起訴，則要等到案件判決確定，才能知道有罪、無罪。由於台北地方法院指出，柯文哲犯罪嫌疑不重大，因此裁定「無保請回」，對此，台北地檢署將提抗告。「抗告」指自訴人、檢察官、被告或其他受裁定之人，不服法院裁定，得請求「上級法院」廢棄或變更。