兩岸觀光怎解凍？交通部長陳世凱：台「橄欖枝」已經遞出很久了

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新任交通部長陳世凱今（2）日上任，外界關注，兩岸觀光冰封已久，何時才能解凍，陳世凱接受媒體聯訪時指出，台灣已經準備好了，「其實橄欖枝我們已經遞出很久了！」，希望中國能盡速開放旅客來台。陳世凱指出，今年根據統計，台灣到中國的旅客約有158萬人，中國來台旅客大概只有22萬，也就是說現在的狀況去得多、來得少，真正對台灣觀光業有幫助的是，應竭誠呼籲中國方面能夠盡速開放中國旅遊觀光人士可以來台，希望大量、更多旅遊觀光在兩岸之間可以交流，台灣已經準備好了，希望中國盡速開放團客、自由行旅客來台。「其實橄欖枝我們已經遞出很久了！」陳世凱表示，今年台灣團客到中國真的非常多，可惜的是中國團客到台灣數量非常少，再次呼籲兩岸要努力有序交流，政府會滾動式檢討。另外對於台灣觀光亮點推動，陳世凱認為，推動亮點觀光是非常重要的工作，除了希望外國旅客可以多來台灣，台灣觀光亮點如何設定、推動，交通部也需要再更努力，花東觀光困境需要盡量克服，花蓮還有很多好玩的地方，這段時間他陪著行政院長視察時看了很多值得推廣的觀光亮點，會盡量努力，至於墾丁觀光品質，地方業者要跟政府一起努力，相信做起來後旅客會非常喜歡去。