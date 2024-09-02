周湯豪回歸台北小巨蛋！宣布11月23日開唱　粉絲準備搶票囉

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▲周湯豪11月重返台北小巨蛋，這次所有視覺呈現依舊由周湯豪親自操刀。（圖／環球音樂提供）

「潮流icon」周湯豪（NICKTHEREAL）2022年為「REALIVE」巡演，身兼創意總監、視覺總監、造型與舞台設計等多職，展現他唱、作、導的才華與實力，其舞台設計首創時尚秀結合演唱會，以極致時尚潮流打造感官震撼，更榮獲國際知名設計獎項K DESIGN AWARD金獎與DFA銀獎的雙料肯定，走過台北、高雄、香港、新加坡、吉隆坡和澳門等巡演洗禮，2024確定升級返航，將於11月23日回到台北小巨蛋舉辦，門票9月13日中午12點於拓元售票系統正式開賣。「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」演唱會的誕生，來自周湯豪對創作的饑餓和執念，周湯豪表示：「REALIVE不只是在視覺、音樂、表演、舞台上都是前所未有的，很多人看完回去是充滿能量的，要來體驗過才會知道其中魅力；REALIVE演唱會真的是太難超越，無論是想看沒看到的人，還是看過想再看的人，（R2）特仕版是回應大家的期望，保留REALIVE最棒的地方，再做一個升級。」這次依舊由周湯豪親自操刀所有視覺呈現，全新演唱會主視覺中，他一頭金髮造型搭配皮製外套，舔著REALIVE銀色字樣的牙套，更顯帥氣與不羈。周湯豪透露，光是為這次演唱會新拍攝的前導影片，就非常誇張，「我就是細節控，對於我的作品有非常強烈的控制每個細節，這也是我想要給觀眾的，REALIVE的獨特之處，就是它的細節會讓大家感受到我們的誠意」，近期他也在為演唱會內容與視覺加緊趕工當中，加上同步籌備新作品，蠟燭兩頭燒的他幾乎累到天天做惡夢。談到特仕版的驚喜，周湯豪感性表示：「這個演唱會我不是當做一個SHOW來做，它是我的一個作品、我所有的積累，所以我常常在講演唱會我沒有在演，其實在那個台上，大家反而會看到最真實的我，就像讓大家來到我的內心世界的感覺。」周湯豪演唱會將於11月23日於台北小巨蛋舉辦，門票9月13日中午12點於拓元售票系統正式開賣。