慶祝93軍人節！全家咖啡買1送1、霜淇淋買2送1　萊爾富也買1送1

慶祝9月3日軍人節到來，超商業者相繼發動咖啡優惠與全民同樂，全家便利商店明（3）天一日限定，特濃咖啡、單品咖啡都有APP寄杯買1送1，全家霜淇淋買2送1。萊爾富9月3日起限時3天，出示軍人證享中杯美式19元、中杯拿鐵29元。
明天是9月3日軍人節，感謝國軍辛苦奉獻，全家便利商店發動一日限定優惠，在9月3日當天10時起開搶，全家APP隨買跨店取有Let’s Café特濃、單品系列買1送1（兌換期限至113/9/30），以及全家霜淇淋買2送1（兌換期限至113/10/10），皆是每會員限購1組。
萊爾富致敬國軍，與全民同慶，9月3日至9月5日限時3天，Hi Café指定飲品優惠39元，包括原價60元的特大杯黑糖珍珠奶茶特價39元，相當於6.5折。另有職人限定軍人節專屬優惠，消費時出示軍人身分證、榮譽國民證、國軍福利證與福利優友卡任一張證件，就可享中杯美式特價19元(原價35元)、拿鐵特價29元（原價45元）。此外，9月1日至9月7日期間，消費者到門市買波蜜元氣美茶500ml、樂法蔬果共和國100%果汁290ml均是買1送1。
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萊爾富致敬國軍，與全民同慶，9月3日至9月5日限時3天，Hi Café指定飲品優惠39元，包括原價60元的特大杯黑糖珍珠奶茶特價39元，相當於6.5折。另有職人限定軍人節專屬優惠，消費時出示軍人身分證、榮譽國民證、國軍福利證與福利優友卡任一張證件，就可享中杯美式特價19元(原價35元)、拿鐵特價29元（原價45元）。此外，9月1日至9月7日期間，消費者到門市買波蜜元氣美茶500ml、樂法蔬果共和國100%果汁290ml均是買1送1。
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