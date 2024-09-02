慶祝93軍人節！全家咖啡買1送1、霜淇淋買2送1　萊爾富也買1送1

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▲全家便利商店9月3日當天限定，特濃、單品咖啡寄杯買一送一。（圖／業者提供、記者整理）

▲全家9月3日限定，霜淇淋不限口味買2送1。（圖／業者提供）

▲萊爾富致敬國軍，9月1日至9月7日推出軍人節系列優惠活動。（圖／業者提供）

慶祝9月3日軍人節到來，超商業者相繼發動咖啡優惠與全民同樂，全明天是9月3日軍人節，感謝國軍辛苦奉獻，全家便利商店發動一日限定優惠，在9月3日當天10時起開搶，，皆是每會員限購1組。萊爾富致敬國軍，與全民同慶，9月3日至9月5日限時3天，Hi Café指定飲品優惠39元，包括原價60元的特大杯黑糖珍珠奶茶特價39元，相當於6.5折。。此外，9月1日至9月7日期間，消費者到門市買波蜜元氣美茶500ml、樂法蔬果共和國100%果汁290ml均是買1送1。