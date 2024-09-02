Super Junior利特自爆已婚？為賺5萬元說謊　遭抓包尷尬場面曝光

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▲Super Junior出道至今超過19年，今年8月他們也有來台灣舉辦演唱會。（圖／始源IG）

▲利特在《認識的哥哥》節目上分享自己賣二手高爾夫球桿時發生的糗事。（圖／아는형님 Knowingbros YouTube）

▲利特近年來熱愛打高爾夫球，擁有多組珍貴球具。（圖／利特IG）

韓國人氣男團Super Junior出道超過19年，依舊非常火紅，成員們既帥氣又搞笑的魅力圈粉無數。Super Junior隊長利特作為團隊中年紀最大的哥哥，他過去也曾分享自己為了多賺5萬韓幣（約新台幣1200元）發生的糗事；當時利特想以較高的價格賣掉高爾夫球桿，就謊稱自己已婚，要聽太太的話，不讓買家殺價，想不到最後面交時卻被買家當場識破身分，讓利特崩潰地說：「實在太丟臉了」。Super Junior成員們曾在2022年底登上綜藝節目《認識的哥哥》，大談彼此發生的糗事。當時利特就分享，自己很常在網路上拍賣一些二手物品，有次他買了新的高爾夫球桿，但規格不太適合他，於是他就把球桿發上網轉賣，很快遇到一個買家來議價。買家跟利特出價60萬韓幣（約新台幣1.43萬元），利特立刻爽快答應，但一起打高爾夫球的朋友卻認為他賣的太便宜了，建議利特賣65萬韓幣（約新台幣1.55萬元），於是利特就謊稱自己已婚，跟買家說：「不好意思，我太太說賣60萬韓幣，倒不如不賣了」，買家才答應跟他以65萬韓幣的價格交易球桿。談妥價格後，利特就和買家約面交，地點是在一家整型診所外面，利特戴著帽子、口罩，包緊緊現身，到了才知道買家是整型診所的院長，對高爾夫球也很有興趣，開始跟他大聊特聊。利特說他當下很怕身分被拆穿，想趕快走人，怎料要轉身離開時，院長突然認出他的身分，大喊一聲「等下，利特！」利特說他當時還想裝傻，否認身分，但院長語氣篤定的說：「我從事整型外科30年，如果沒認出你就該辭職了」，利特眼看露餡，只好拿下口罩禮貌和對方打招呼。不過更尷尬的是，院長突然想起利特說自己已婚，開始調侃他：「你結婚了？利特，你就這麼不想讓我殺價韓幣（約新台幣1200元）嗎？」利特說謊言被識破，他當下滿臉通紅，還想否認說議價的人是自己姊夫，但院長一點也不信，甚至開玩笑說：「什麼姊夫？利特，要我再多付你5萬元嗎？」尷尬場面讓利特至今回想起來都覺得自己實在是太丟臉了，現場眾人聽後也全笑翻。昨（1）日又有網友把這段節目片段挖出，po到Threads上分享，貼文吸引8萬多人瀏覽，粉絲看了也忍不住哈哈大笑，紛紛留言：「好奇他還賣過什麼」、「好會講笑話。這真的是一種才能」、「利特講故事真的很生動，聽他說故事腦袋都會有畫面跑出來」、「他真的很常面交，是不是覺得不會有人發現，我要笑死」、「笑死！院長的尊嚴，逃不過我雙眼」。