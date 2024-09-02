藍轟大法官提名名單「司法打手」　總統府駁：資歷表現足以任職

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國民黨立法院黨團今（2）日召開記者會，抨擊日前總統府所公布大法官提名名單，其中提名司法院副院長的姚立明，過去今年甫擔任賴清德競總主委，抨擊是「史上最糟」大法官名單，為維持政權聘用一群「司法打手」。對此總統府回應，7位被提名人有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現足以任職，未來立院通過人事案後，將秉持超然黨派的立場獨立行使職權。賴清德在上周五公布上任後首批7名司法院大法官提名名單，其中獲提名副院長的姚立明，過去曾分別擔任柯文哲競辦總幹事與今年擔任賴清德競總主委，引發熱議。對此國民黨砲轟是「史上最糟」大法官名單，為維持政權聘用一群「司法打手」。總統府發言人郭雅慧表示，本次大法官提名審薦小組秉持4項核心精神審薦被提名人，分別是「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」。此次7位被提名人，皆富有深厚的法學素養及進步的民主人權理念，在學術界、司法界有相當資深卓越的資歷與表現，足以擔任大法官職務。郭雅慧表示，總統府已將大法官提名人的咨文送至立法院，期盼朝野黨團能理性審查。未來若立法院通過人事案，相信這7位大法官被提名人都將依循《司法院組織法》精神，秉持超然黨派的立場獨立行使職權，不受任何干涉。