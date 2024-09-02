台北高溫38.1度熱爆！foodpanda宣布免外送費　9月優惠碼懶人包

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▲foodpanda限定5天，北北基桃平日午餐時段免外送服務費。（圖／業者提供）

▲pandapro參與集點卡任務並消費滿額，有機會抽到Gogoro VIVA BASIC。（圖／業者提供）

全台熱爆了，台北市大安區今（2）日中午飆出攝氏38.1度高溫，搶攻開學午餐需求，foodpanda久違推出限定5天免外送費優惠，連續5天在平日午餐時段，北北基桃地區無限次免外送服務費，並有全台外帶自取6.9折優惠。《NOWnews》整理foodpanda9月優惠碼懶人包1次看。天熱不想外出覓食，foodpanda宣布9月2日至9月6日連續5天，「台北市、新北市、桃園市、基隆市」地區在平日午餐時段（11:00至13:59），下單叫美食外送享指定店家「無限次」免外送服務費，外帶自取另有6.9折優惠。此外，因應開學，foodpanda祭出5大優惠。指定餐廳輸入優惠碼「開學九省」，單筆滿279元享8.5折，最高折抵50元，每人限用1次。pandapro會員9月1日至15日參加「go省吧」集點卡任務，有機會獲得市價4萬9980元的Gogoro VIVA BASIC。已點擊「go省吧」徽章的pandapro訂閱用戶，活動期間單筆結帳金額滿329元即可獲得1點，點數越多中獎機率越高。pandapro超級會員日集結知名店家，包含必勝客、拉亞漢堡、福勝亭、NENECHICKEN、晨間廚房、六扇門，滿額即可享7折。每周四foodpanda再加碼指定店家，包括肯德基、樂雅樂、六扇門、可不可熟成紅茶等全品項4折起9月11日至9月24日期間，下訂星巴克指定大小「焦糖奶香星享那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第2杯5折；9月25日至10月8日，訂購指定大小「焦糖奶香星享那堤」、「冷萃咖啡」也是第2杯5折。除了北北基桃限時午餐免外送費，訂購滿299元輸入優惠碼「上課吃飽」或「上班吃飽」，可現折100元；若是新用戶訂餐，可享2次5折優惠。（優惠碼需為線上付款才能使用，數量有限，換完為止）◾9月4日美食外送下訂必勝客輸入優惠碼「PRODAY36」，消費滿449元享7折，最高折抵140元，限指定門市。◾9月11日美食外送下訂拉亞漢堡輸入優惠碼「PRODAY37」，消費滿279元享7折，最高折抵100元，限指定門市。◾9月11日美食外送下訂福勝亭輸入優惠碼「PRODAY37」，消費滿379元享7折，最高折抵140元，限指定門市。◾9月18日美食外送下訂NENECHICKEN輸入優惠碼「PRODAY38」，消費滿629元享7折，最高折抵200元，限指定門市。◾9月18日美食外送下訂晨間廚房輸入優惠碼「PRODAY38」，消費滿279元享7折，最高折抵100元，限指定門市。◾9月25日美食外送下訂六扇門輸入優惠碼「PRODAY39」，消費滿329元享7折，最高折抵120元，限指定門市。◾美食外送下訂六扇門、肯德基、樂雅樂指定店家，滿400元可折抵150元，限指定門市。◾美食外送下訂福勝亭、拉亞漢堡、可不可熟成紅茶指定店家，滿250元可折抵80元，限指定門市。◾美食外送下訂必勝客指定店家，滿150元可折抵60元，限指定門市。◾美食外送下訂指定餐廳滿額享店家，輸入優惠碼「九月周四四折」滿329元折抵135元，每人可使用1次。◾9月1日至9月30日，pandapro指定用戶，訂購美食外送消費滿指定低消享7.9折，最高可折抵150元，每人可使用2次。◾9月2日至9月6日，平日11:00-13:59，限台北市、新北市、桃園市、基隆市地區指定用戶訂購美食外送享指定店家享免外送服務費，指定區域指定用戶外帶自取享6.9折優惠。◾9月1日至9月30日，美食外送消費滿額，輸入優惠碼「訂餐九省」享最低8.5折優惠，限每日6:00-21:59指定用戶訂購滿指定金額方可使用。◾9月1日至9月30日，pandapro指定用戶輸入優惠碼「叫外送九省」享2次7.9折，需消費滿指定金額方可使用，最高折抵$150。◾9月1日至9月15日，美食外送消費滿259元，輸入優惠碼「午餐九省」享2次79折優惠，最高可折抵100元，限每日11:00-13:59指定用戶訂購滿指定金額方可使用。◾9月1日至9月30日，美食外送下訂指定店家，訂單滿額輸入優惠碼「九月在地名店」享8折，最高可折抵80元，每人可使用1次，限消費達指定金額使用線上付款方可使用。◾9月1日至9月30日，美食外送每週二下訂星巴克指定專區，訂單滿額輸入優惠碼「週二星享日」享現折70元，部分分店不適用。◾9月11日至9月24日，美食外送下訂星巴克指定大小「焦糖奶香星享那堤（冰熱任選）」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第二杯5折，限於星巴克指定門市訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月25日至10月08日，美食外送下訂星巴克指定大小「焦糖奶香星享那堤（限冰飲）」、「冷萃咖啡」享第二杯5折，限於星巴克指定門市訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月2日至9月15日，美食外送下訂漢堡王「花生雙人輕巧餐」享5折，限於漢堡王指定門市訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月16日至9月30日，美食外送下訂漢堡王「花生培根牛肉堡餐」享8折，限於漢堡王指定門市訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月1日至9月30日，美食外送下訂必勝客披薩專賣店指定大比薩（共六種口味）享優惠價299元，限於必勝客披薩專賣店指定門市訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月1日至9月30日，美食外送下訂必勝客披薩專賣店指定口味小比薩（和風章魚燒/彩蔬鮮菇/雙層美式臘腸/夏威夷/日式照燒雞/四小福），加贈一份相同口味披薩，限於必勝客披薩專賣店指定門市訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月1日至9月30日，美食外送下訂PastaHut指定紙包飯麵送一份副食（芝心腸2個），pandapro會員贈單片起司卡滋餅（口味限提供超級總匯），限於PastaHut指定門市訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月1日至9月30日，美食外送下訂必勝客－霸王功夫雞專門店消費滿250元現折30元，限於必勝客－霸王功夫雞專門店指定門市訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月16日至9月29日，美食外送下訂肯德基輸入優惠碼「啃德基九省」消費滿359元，現折60元，限於肯德基指定門市（一般店、炸雞店、漢堡店）訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月16日至9月29日，美食外送下訂肯德基輸入優惠碼「啃蛋撻九省」消費滿279元，現折30元，限於肯德基指定門市（蛋撻店）訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月1日至9月30日，美食外送下訂達美樂「全口味、尺寸披薩」，享買一送一，限於達美樂指定門市訂購方可享有優惠，部分分店不適用。◾9月12日至9月25日，美食外送下訂微風集團旗下指定餐廳輸入優惠碼「微風週年慶」消費滿499元享79折優惠，最高折抵120元，限於微風集團旗下指定餐廳訂購指定品項滿額方可享有優惠，部分分店不適用，每人可用1次，每日數量有限兌完為止。◾9月12日至9月25日，美食外送下訂胖老爹指定品項「甜不辣」、「雞翅」，享買一送一，限於胖老爹指定店家訂購消費滿額方可享有優惠，部分分店不適用，數量有限兌完為止。◾9月13日至9月30日，美食外送下訂春陽茶事指定品項「柚香烏龍」、「覆盆子紅茶」，享5折優惠，限於春陽茶事指定店家訂購方可享有優惠。◾9月1日至9月30日，每天9am-11pm訂購生鮮雜貨精選店家，滿額輸入優惠碼「買生鮮九省」享82折，最高折抵150元，限指定用戶訂購生鮮雜貨指定店家且消費滿低消方可使用，每人可用1次，數量有限兌完為止。◾9月3日，農曆初一補貨不費力，訂購生鮮雜貨精選店家店家輸入優惠碼「補初一九省」精選店家享77折，最高折抵300元，限指定用戶訂購生鮮雜貨指定店家且消費滿低消方可使用，每人可用1次，數量有限兌完為止。◾9月17日，農曆初十五補貨不費力，訂購生鮮雜貨精選店家輸入優惠碼「補初十五九省」精選店家享77折，最高折抵300元，限指定用戶訂購生鮮雜貨指定店家且消費滿低消方可使用，每人可用1次，數量有限兌完為止。◾9月20日，訂購生鮮雜貨店家－母嬰用品、藥局等，消費滿額輸入優惠碼「小寶貝九省」享79折，最高折抵200元，限指定用戶訂購生鮮雜貨指定店家且消費滿低消方可使用，每人可用1次，數量有限兌完為止。◾9月1日至9月30日，使用中國信託foodpanda聯名卡下訂美食外送滿279元輸入優惠碼「刷這張九省」，享25%胖達幣回饋，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，優惠碼數量有限兌完為止。◾9月1日至9月30日，使用中國信託foodpanda聯名卡下訂生鮮雜貨外送滿699元輸入優惠碼「刷這張九省」，享25%胖達幣回饋，最高回饋250胖達幣，每人限用1次，優惠碼數量有限兌完為止。◾9月1日至9月30日，使用中國信託foodpanda聯名卡下訂外帶自取滿179元輸入優惠碼「刷這張九省」，享25%胖達幣回饋，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，優惠碼數量有限兌完為止。◾9月1日至12月31日，使用中國信託foodpanda聯名卡下訂達美樂輸入優惠碼「省省刷達美樂」消費滿499元，享15%胖達幣回饋，最高回饋100胖達幣，每人每月限用1次，優惠碼數量有限兌完為止。◾9月1日至9月30日，首次訂購使用線上付款，全平台消費滿200元，輸入優惠碼「psop22」折100元，每人限用1次，數量有限兌完為止。◾9月1日至9月30日，JCB信用卡獨家優惠，全平台消費滿300元，輸入優惠碼「psjcb409」折100元，每人限用1次，數量有限兌完為止。◾9月1日至9月30日，中國信託LINEPAY卡獨家優惠，全平台消費滿260元，輸入優惠碼「psctbc409」折20元，每人限用1次，數量有限兌完為止。◾9月1日至9月30日，中國信託LINEPAY卡獨家優惠，每日上午5:30－11:00消費滿200元，輸入優惠碼「psctbce409」折15元，每人限用1次，數量有限兌完為止。◾9月1日至9月30日，首次使用pandago服務，輸入優惠碼「快送」，可享運費5折，優惠最高折抵80元，數量有限兌完為止。◾9月1日至9月30日，外帶自取於指定飲品店家滿179元，輸入優惠碼「拿飲料九省」享8折，單筆最高折抵50元，每日下午14:00開始使用，可用至當日17:00，每人全活動走期限用3次，數量有限兌完為止。◾9月1日至9月30日，外帶自取於指定店家滿179元，輸入優惠碼「外帶九省」享9折，最高折抵30元，每人可使用3次，數量有限兌完為止。