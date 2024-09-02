黃光熙無預警空降台灣！狂嗑熱炒、芒果冰　「超台」街景全入鏡

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▲光熙背景的「超台」熱炒店和桃園機場，也讓台灣粉絲感到相當熟悉。（圖／prince_kwanghee IG）

▲光熙不只曬出位於台灣街頭的個人照，還分享了來台吃到的美食。除了貼文外，IG的限時也發個不停的他，似乎對這趟台灣之旅非常滿意。（圖／prince_kwanghee IG）

偶像團體帝國之子（ZE:A）的成員黃光熙，從組合單飛後轉往發展主持領域，沒想到活潑搞笑的光熙改行後比偶像時期更紅，一躍成為南韓最知名的主持人之一，手握多部綜藝的主持人之位與固定班底。近日，光熙突然PO出多張台北街景和自拍，無預警空降台灣的消息讓粉絲們又驚又喜，湧入評論區留言歡迎他的到來外，也不免好奇光熙怎麼突然來到台灣。在IG上擁有百萬追蹤的光熙，昨日突然曬出多張台灣街景照和自拍，只見身著短褲與格子長衫現的他身在西門街頭，此外，他還PO出了桃園機場、高速公路的照片，「台味十足」的場景也讓台灣粉絲們感到相當熟悉。時隔多年來台的光熙還大啖美食，幸福的曬出芒果冰、空心菜、熱炒、鳳梨蝦球等台菜，並寫下：「久違的來到台灣真是太好了！」配上一堆表情符號，似乎對這次台灣之行非常滿意。不過這次光熙無預警的低調來台，也令粉絲相當好奇是光熙私下來旅行還是為工作而來，有熱心的粉絲在社群平台上解答，表示自己在工作中遇上光熙與同為主持人的朴明洙，詢問後得知兩人是為了節目拍攝才來台灣出外景，也讓其他粉絲們忍不住羨慕喊道：「我也好想偶遇黃光熙！」不過也有不少粉絲震驚，光熙毫無遮掩的走在台北街頭，居然沒人認出。韓國二代男團帝國之子（ZE:A）於2010年出道，出道後聲勢與關注度始終不如同期的東方神起、Super Junior、BIGBANG、SHINee等等，最終於2017年結束團體合約，宣布單飛不解散的消息。單飛後的成員們各自闖蕩娛樂圈，除了主持人事業風生水起的光熙外，任時完、朴炯植兩位轉戰戲劇拍攝的成員發展也比在團時期更好，讓不少老粉唏噓感慨吐槽：「人家別團都是聚是一團火，散是大家都沒落，你們帝國之子怎麼聚在一起不紅，散倒是變成滿天星了。」