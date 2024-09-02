台股市值微幅超越德國、排名全球第10名！謝金河曝「精髓」在這裡

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股市市值也意味著一個國家經濟實力，財信傳媒董事長謝金河今（2）日表示，儘管經過日本升息大震盪，全球股市市值排名有些變動，台灣股市市值排名世界第10名，從競爭力角度來看，台灣股市市值超過德國、西班牙、荷蘭、瑞士、瑞典，實在很不容易。並提到股市是市場領先指標之一，也是一個國家經濟實力的延伸，台積電為什麼被稱為護國神山，精髓也在這裡。謝金河今日以「資本市場背後的軟硬實力」為題發文表示，這期先探投資週刊把全球股市市值最新排名重新整理一下，經過日本升息大震盪，排名有一些波動，台股市值2.448兆美元，仍然些微領先德國排在世界第10名，從競爭力的角度來看，台灣股市市值超過德國，西班牙，荷蘭，瑞士，瑞典，實在很不容易。謝金河指出，從排行榜上來看，一個國家有沒有重量級企業，會影響排名順位，像台積電市值逼近一兆美元，德國最大巿值公司SAP約1810億美元，第二名的西門子1418億美元，往下是眾多的汽車公司，市值才會被台灣超越。此外，謝金河表示，沙烏地阿拉伯排在台灣前面，也是因為有一家超大的Aramco，沙美石油公司市值一度打敗蘋果，曾經是世界市值最大的企業。丹麥股市市值超越西班牙、義大利，除了大家熟悉的沃旭能源，丹麥有一家超級巨星減肥藥的Novo Nordisk，市值佔丹麥股市一半。荷蘭股市排名第15名，也是有一家重量級的ASML，台灣打敗南韓，且差距拉大，主要是台積電領先三星的差距加大。值得注意得是，謝金河表示，印度股市持續上升，現在與香港平起平坐，印度的信實市值到2420億美元，塔塔1926億美元，成長力道值關注。謝金河表示，股市對美國非常重要，美國人的主要財富都在股市，尤其是年輕的千禧世代，股票佔比愈來愈高。中國的GDP總量排名世界第2名，但差距沒有那麼大。但是股市市值差很大，即使加上香港，也只有美國的5分之1強。謝金河表示，股市是市場的領先指標之一，也是一個國家的經濟實力延伸，台積電為什麼被稱為護國神山，精髓也在這裡。