《台北追緝令》路克伊凡斯現身！曝在台被打到瘀青：韓哥狠狠揍我

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▲桂綸鎂今天的黑色褲裝有挖空設計，讓她大展腰部線條。（圖／記者吳翊緁攝）

▲姜成鎬（右）透露，之後還想要和桂綸鎂（左）合作。（圖／記者吳翊緁攝）

▲《台北追緝令》國際記者會進行到一半，路克伊凡斯驚喜視訊連線。（圖／記者吳翊緁攝）

由億萬名導盧貝松監製、導演黃嘉智執導，首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢動作強片《台北追緝令》，近期到台灣宣傳，不只製作團隊，還有演員「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）、桂綸鎂、楊明偉等大咖也一起跑活動，路克伊凡斯則因為行程問題，沒辦法一起到台灣。不過今（2）日《台北追緝令》國際記者會上，路克伊凡斯驚喜連線通話，表示這次到台灣拍攝是一個很好的經驗，最深刻的就是學習如何做小籠包，笑說之後如果沒有拍戲，還可以到鼎泰豐工作，也分享這次在有許多打戲，還被姜成鎬狠狠揍了一頓。《台北追緝令》劇組出席國際記者會，包括盧貝松導演夫妻、導演黃嘉智、姜成鎬、桂綸鎂和楊明偉，和昨日的紅毯活動不同，今日他們全體幾乎都穿著黑色系沉穩的服裝，最吸睛的是桂綸鎂的打扮，雖然她穿著一身黑色褲裝，不過卻是大露背且腰部挖空的設計，大展精瘦的好身材。姜成鎬則是穿著黑色襯衫搭配白色褲子，搭配他的長髮，看起來依舊帥氣。他們也在記者會上分享拍攝的狀況，由於這次桂綸鎂在電影中飾演女飆車手，和過去的螢幕形象差很多，因此她非常感謝製作團隊特別請來很棒的車技指導，讓她在現場開了很多輛車，也做了很多不同嘗試，車技指導還說，「如果以後我不在，只要有人要求你開車，即使是盧貝松也要拒絕」，很努力保護她的安全，讓她可以在電影裡面也可以安心駕駛。不過她也笑說，自己後來才想到，演戲時忘了跟開車技術很強的「韓哥」以及路克伊凡斯請教，「我怎麼敢在他們面前開車。」姜成鎬也分享，其實在台灣拍片和在好萊塢沒有很大的差別，因為不管在哪裡，只要對電影有熱情，且使用的都是一樣的語言，拍起來的感覺都不會差太多。而在電影裡也看到一個共同點，就是到台北這麼漂亮的地方，且和國際這麼大的團隊合作，我們為電影的努力是一樣的，最終呈現出《台北追緝令》這麼好的電影；他也分享，自己很喜歡李安導演，希望有一天可以有合作機會，另外也還想要和桂綸鎂再拍其他電影。記者會進行到一半，沒辦法前來台灣的路克伊凡斯還透過視訊方式和現場連線對話，表示很羨慕劇組演員可以到台灣，大家看起來又帥又美，不斷誇讚現場的所有人，尤其是和他在戲中有許多對手戲的桂綸鎂，「今天真是太漂亮了！」而他也分享在台灣的狀況，只要有休息時間就會出去走走，也有抽空出去看電影、逛夜市，還嘗試要吃臭豆腐，「但真的做不到」。而印象最深刻的就是如何做小籠包，「這是很棒的體驗，如果之後沒有拍攝，我可以在鼎泰豐找到工作。」另外，路克伊凡斯也分享，自己在拍攝前3周就提前抵達台北，和武術替身、特技演員協調訓練，尤其是在廚房打鬥的場景，他們花了很多時間溝通，拍攝起來真的很有趣，他身上也因此出現瘀青，「我跟韓哥也有很多打架場面，他把我狠狠打了一頓」，不過沒有透露太多，還是希望大家進到影院好好觀賞《台北追緝令》。