林佳儀親姊離世嘆人生無常！昔遭前夫騙走千萬房　辛酸婚姻全被揭

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▲林佳儀爆料前夫曾為了美國的前女友刷爆信用卡，最終還是阿姨出面協助繳清卡債。（圖／東風衛視 YouTube）

▲林佳儀爆料前夫為了擴展事業版圖，不僅要求她擔任保人，還騙走岳母千萬房產，導致房子最終被法拍。（圖／東風衛視 YouTube）

歌手林佳儀昨（1）日凌晨在臉書吐露心聲，指出最近一直在處理家務事，好不容易覺得一切都開始好轉，但親姊姊卻突然離世，讓她直呼：「人生無常。」並難過表示：「願大姊一路好走，早日往生極樂淨土！」讓粉絲相當心疼。事實上，林佳儀在2004年嫁入豪門，但僅維持16年就傳出婚變，而她日前也在節目上公開自己婚姻上遇到的難題，指出前夫到處借錢投資，還把腦筋動到她母親的千萬房產上，更痛批前夫非常嫌棄她的植物人弟弟，讓她在這段婚姻裡過得十分不幸福。林佳儀日前參加綜藝節目《單身行不行》錄影，透露自己與前夫的戀愛過程，指出自己當時看中對方憨厚老實，還能給予她滿滿的安全感，「我的前夫就是一個看起來很老實的人。」沒想到婚前，前夫的阿姨就告知她，前夫曾為了遠在美國的女友刷爆信用卡，導致信用破產，最後還是阿姨拿錢出來將卡債繳清，事件才得以落幕，不過林佳儀仍堅持要嫁，「知道錯了，也幫他把債都還清了，想說那你這樣應該學會了吧？」於是兩人步入婚姻，沒想到是惡夢的開始。林佳儀接著透露，兩人婚後決定一起創業，從一間店面開始，慢慢拓展到多家分店，還達到年收入破億的業績，但幸福的生活卻在公公罹患胰臟癌過世後，開始風雲變色，林佳儀痛批前夫因事業越做越大而開始大肆花錢：「最怕的就是叫陳董，尤其是你做什麼人家都稱讚，你就覺得花錢花得好有成就感的時候，你就怎麼擋都擋不住。」坦言前夫當時動起上市上櫃、到上海展店的計畫，讓林佳儀非常不安，沒想到前夫竟祭出金句：「錢的事妳不要管，都是我家的錢，我有讓妳付錢嗎？」後續前夫執意拓展生意版圖，號稱自己請了專業會計師協助整合債務，甚至要求林佳儀做擔保，但林佳儀在擔保後，竟意外發現前夫為了投資會計師竟跑去跟銀行貸款，而這一借就是近千萬台幣的金額，讓林佳儀非常生氣。事後前夫還變本加厲，將歪腦筋動到她母親的房產上，林佳儀指出，前夫當時要求林佳儀同意用公司名義買下她媽媽的房產，只為了節稅，這樣公司也會每月撥款給岳母，沒想到房子被前夫拿去二胎、三胎，直到房子被銀行法拍，最後岳母也沒拿到錢，讓林佳儀非常憤怒，最終決定離婚收場。