柯P稱京華城案「不知道」無保請回　黃智賢：法官把他當白癡

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台北市前市長柯文哲因京華城遭檢廉調查，北檢聲請羈押最後今（2）日凌晨法院裁定無保請回，對此名嘴黃智賢表示，法官認為柯文哲沒有能力、也沒有智商，且身邊眾多親信一再告知他，這事違法都聽不懂，當了好幾年的台北市長，不知道京華城容積增加是違法的、不該給，都委會委員一面倒反對卻被換掉，市長也不知情，結論是「法官把柯文哲當白癡」。對於法院裁定柯文哲無保請回，黃智賢說表示，京華城案容積違法提高，這點法官承認是違法，但提到尚不能認被告就彭振聲、應曉薇等人主導都委會形成違法決議行為，已有所知悉或指示 ，意思是法官認為這一切違法行為，都是都委會決定的，不干柯文哲的事，說柯文哲沒有指示，甚至不知情。黃智賢說，柯文哲對於違法圖利200億的京華城案，有絕對權力指揮，可以安排屬下調度人員，而且還參與開會，法官卻說，柯文哲沒有指示，甚至不知情此事，「法官，你有事嗎？你假裝看不懂公文？」黃智賢指出，法官認為柯文哲明知違法，但不能認為主觀上明知違法。也就是說，法官認為柯文哲沒有能力、也沒有智商，可以明白，京華城容積提高是違法的。且身邊眾多親信一再告知他，這事違法，他都聽不懂，且當時法院已經判決京華城容積敗訴，柯文哲因為是白癡，所以不懂。「法官認為柯文哲是白癡」黃智賢說，法官認為台大醫院前急診室主任，一個當好幾年的台北市長柯文哲，不知道京華城容積增加是違法的，不該給，都委會委員一面倒反對被換掉，市長也不知情。