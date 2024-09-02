韓星李智漢「梨泰院救人喪命」！獲得名譽畢業　母1句話網鼻酸

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▲李智漢曾參加人氣選秀節目《PRODUCE 101》第2季，卻不幸在梨泰院人踩人事件中罹難，得年24歲。（圖／Naver）

▲李智漢母親代替兒子出席東國大學畢業典禮，領「名譽畢業證書」，事後她悲痛發文。（圖／李智漢IG）

▲李智漢的媽媽經常發文思念兒子，令粉絲看了十分不捨。（圖／李智漢IG）

韓國梨泰院2022年發生嚴重踩踏事件，造成159人離世、196人受傷，在韓國人心中埋下了很深的傷痛。曾經參加人氣選秀節目《PRODUCE 101》第2季的韓星李智漢是事件的罹難者之一，得年24歲。近日李智漢獲得東國大學名譽畢業證，他的母親代替他出席畢業典禮，事後在社群心痛表示「感覺不到任何意義」，令無數粉絲鼻酸。李智漢於2017年參加《PRODUCE 101》第2季打開知名度，在參加完比賽後，以演員、模特兒身分活動，2019年在出演網路劇《Today Was Another Nam Hyun Day》，在劇中飾演「申南賢」一角。不料演藝事業才剛要起步，李智漢卻在「梨泰院踩踏事件」中罹難，得年24歲。當時有目擊事故的民眾在網上發文，提到當晚李智漢原本有機會可以逃生，但為了幫助1位小女孩脫離險境而留在事發現場，雖然成功解救小女孩，但自己卻被人群淹沒無法逃走，最終不幸離世。李智漢逝世後，他的母親悲痛萬分，偶爾會透過IG發文，表達對兒子的思念。近日李母在IG上傳了兒子獲得的東國大學名譽畢業證，沉痛寫道：「8月22日是智漢的名譽畢業典禮。畢業典禮回來後，身體感到不適，現在才打起精神回憶當天的事。我們不想帶著智漢的遺像去參加畢業典禮，因為不想承認智漢已經過世。但是學校擔心可能有人不知道智漢，雖然難過，還是把智漢的遺像包在絲綢包袱裡帶著去參加名譽畢業典禮了。」當李母走進禮堂，看到所有畢業生都開心和父母一起拿著花束時，內心感到非常羨慕，因此淚流不止：「我們家人沒有準備花束。因為智漢不在我們身邊，我感到非常傷心。」最後李母悲痛寫下：「我還想是不是不該去拿名譽畢業證。連拿畢業證的智漢都沒有，那麼一張紙有什麼重要的。」心碎長文令粉絲看了十分鼻酸，忍不住流下不捨淚水。