夏日清涼相伴 日本KOIZUMI復古電風扇重現昭和經典設計

復古風當道，日本KOIZUMI掌握時尚脉動，今夏推出的復古電風扇，將昭和時代的經典設計完美復刻，不僅具有濃濃懷舊風，同時滿足現代生活對大風量、低噪音及節能等需求，美觀又實用，迴響熱絡。
這款復古電風扇以藍白和綠白兩種配色為主，重現昭和時代高飽和度的冷色系風格，不僅帶來清涼舒適的感受，還能瞬間喚起昔日美好的時光記憶。至於在功能方面，KOIZUMI復古電風扇具備三段風速調節，耗電量極低，每天使用8小時，花費不用1元台幣。另靜音設計，最低噪音僅32-33分貝，無論是白天辦公或夜晚睡眠，都能享受安靜舒適的環境。
其次，小巧體積不佔太大空間，適合日常使用和收藏，且可輕鬆拆卸清潔，毫不費力！該產品由可易家電台灣總代理提供兩年馬達保固，讓使用更有保障，是一款安全貼心的家電選擇！
可易家電表示，KOIZUMI復古電風扇的設計靈感源自昭和時期，擁有獨特的「咔嗒」按鍵聲和經典的定時旋鈕，這些細節都讓人憶及昔日美好時光，仿佛時間倒流至那個樸實而溫暖的年代。無論是作為一件功能性家電，還是作為具有收藏價值的藝術品，KOIZUMI復古電風扇都能一次滿足全方位需求。
KOIZUMI復古藍白/綠白電風扇，不僅僅是一件家電，更是一件能喚起懷舊情懷的藝術品。其經典的昭和設計與現代需求相結合，提供了高效的散熱效果與舒適的使用體驗。限量42折搶購中！https://presto.company/2tqEp
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