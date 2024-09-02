特企／中秋送禮好選擇！鶴茶樓「紅茶芝麻凍奶捲」外送平台享優惠

Uber Eats、小小樹食與鶴茶樓首次三方聯名，橫跨外送、蔬食、手搖三個截然不同的領域攜手合作，共同推出紅茶芝麻凍奶捲，且Uber One會員還享有專屬聯名商品79折優惠，中秋節限定—即日起至9月10日為預購期間！
小小樹食不只有美味健康的蔬食，還有默默圈粉無數的各式甜點，此次以鶴茶樓的鶴頂紅茶與獨創台港融合的手搖飲配料「芝麻糊凍」以及招牌「鶴頂紅茶」為靈感，由小小樹食團隊研發，專注於食材的選用，帶來淡雅茶香與濃郁芝麻交織的「紅茶芝麻凍奶捲」，每一口都可以吃到團隊對於「好食物」的堅持。
選用有機黑芝麻和肯亞高級紅茶
選用台灣原產、經過有機農產品驗證的在地黑芝麻，從農場到餐桌全程保持品質新鮮，同時降低食材的碳排放里程。這些黑芝麻來自於重視環境友善的有機農場，農民從土壤管理到栽培，都依循永續農法，確保每一粒芝麻都是對地球友好的禮物。經過精挑細選、焙炒及多道工法的細緻研磨，這些芝麻最終變成了香濃順滑的黑芝麻糊，造就細緻Ｑ嫩的「芝麻糊凍」並成就其獨特香氣與口感。
此次紅茶芝麻凍奶捲的另一主角——鶴頂紅茶，來自非洲東部的肯亞。初入口帶有濃郁的熟果香氣，後味則有芽尖的甜感，茶味柔順不澀，茶香典雅與芝麻糊凍的濃厚互相配合，在一眾紅茶市場中脫穎而出相得益彰。
紅茶芝麻凍奶捲的主體為帶有空氣感蓬鬆、柔軟的蛋糕體，融合了濃郁的黑芝麻，內餡完整帶入了鶴茶樓的「靈魂」：宛如幕斯細緻口感的鮮奶油混合熱銷茶款「鶴頂紅茶」與超人氣獨門配料「芝麻糊凍」。芝麻香氣驚嘆人們的味蕾，還可以吃得到細碎的芝麻渣，緊接在後的紅茶香毫無違和的襲來，更突顯了多層次的驚艷感。
中秋送禮也注重永續環保
此次的聯名商品也特別選用FSC認證的環保紙材包裝，在追求「好食物」的同時，也邀請民眾一起成為愛護自然生態的實踐者。鶴茶樓的粉絲們，也可以在這個凍奶捲品嚐到熟悉的味道，是蛋奶素食者也可以安心享用的中秋限定甜點！
紅茶芝麻凍奶捲即日起在小小樹食官網及限定門市，還有鶴茶樓15間門市搶先開放預購，首波限量3000份，預購取貨日期依店家通知為主，9月11日起則是提供現貨，民眾可於小小樹食、鶴茶樓Uber Eats平台上訂購，Uber One會員可享79折優惠。想了解更多關於鶴茶樓的飲品資訊，也歡迎民眾進入官網尋找好喝飲品。
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選用有機黑芝麻和肯亞高級紅茶
選用台灣原產、經過有機農產品驗證的在地黑芝麻，從農場到餐桌全程保持品質新鮮，同時降低食材的碳排放里程。這些黑芝麻來自於重視環境友善的有機農場，農民從土壤管理到栽培，都依循永續農法，確保每一粒芝麻都是對地球友好的禮物。經過精挑細選、焙炒及多道工法的細緻研磨，這些芝麻最終變成了香濃順滑的黑芝麻糊，造就細緻Ｑ嫩的「芝麻糊凍」並成就其獨特香氣與口感。
此次紅茶芝麻凍奶捲的另一主角——鶴頂紅茶，來自非洲東部的肯亞。初入口帶有濃郁的熟果香氣，後味則有芽尖的甜感，茶味柔順不澀，茶香典雅與芝麻糊凍的濃厚互相配合，在一眾紅茶市場中脫穎而出相得益彰。
紅茶芝麻凍奶捲的主體為帶有空氣感蓬鬆、柔軟的蛋糕體，融合了濃郁的黑芝麻，內餡完整帶入了鶴茶樓的「靈魂」：宛如幕斯細緻口感的鮮奶油混合熱銷茶款「鶴頂紅茶」與超人氣獨門配料「芝麻糊凍」。芝麻香氣驚嘆人們的味蕾，還可以吃得到細碎的芝麻渣，緊接在後的紅茶香毫無違和的襲來，更突顯了多層次的驚艷感。
中秋送禮也注重永續環保
此次的聯名商品也特別選用FSC認證的環保紙材包裝，在追求「好食物」的同時，也邀請民眾一起成為愛護自然生態的實踐者。鶴茶樓的粉絲們，也可以在這個凍奶捲品嚐到熟悉的味道，是蛋奶素食者也可以安心享用的中秋限定甜點！
紅茶芝麻凍奶捲即日起在小小樹食官網及限定門市，還有鶴茶樓15間門市搶先開放預購，首波限量3000份，預購取貨日期依店家通知為主，9月11日起則是提供現貨，民眾可於小小樹食、鶴茶樓Uber Eats平台上訂購，Uber One會員可享79折優惠。想了解更多關於鶴茶樓的飲品資訊，也歡迎民眾進入官網尋找好喝飲品。