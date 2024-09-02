00919第6次配息來囉！每股配0.72元再破紀錄、年化配息率達11.6%

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擁有超過90萬股民的群益台灣精選高息（00919），今（2）日公布最新配息，每股將配發0.72元，再創新高紀錄，單次殖利率近2.9%，年化配息率11.6%，除息日為9/23，參與除息最後買進日為9/20，配息發放日為10/15。根據統計，00919規模達到2495億元，在台股ETF中排行第5大，截至8/30為止，總受益人數來到906118人，為台股ETF中第4大。此次為00919自成立以來第6次配息，前5次配息金額依序為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元，此次再向上攀升至0.72元，年化配息率已連續6季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄。若以今日收盤價24.83元計算，預計年化配息率約11.6%。法人表示，投資高股息ETF，可以觀察是否具有穩定的配息能力，關鍵指標就是從各ETF官網每天公布的的基金淨值組成來解析。其中，收益平準金加上資本損益平準金佔淨值比重愈高，就代表該ETF可分配收益愈多，也愈具有穩定配息能力。00919有收益平準金機制，若以最新淨值組成關，目前可分配投資收益為1.76元，收益平準金加上資本平準金佔淨值比例近4成。以此次00919每股配息0.72元來算，若是買在28.8元以下，年化配息率可達到10%，投資人可以把握相關投資契機。