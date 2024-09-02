莒光海洋觀光年活動開跑　歡度不一樣中秋來趟小旅行

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▲遊客挑選8景中的4處合照，並分享照片、完成指定步驟，即可獲得莒光限定的伴手禮。（圖／莒光鄉公所提供）

▲在西莒青帆村有「軍令如山、軍紀似鐵」標語，體現了當年軍人的堅定信念。（圖／莒光鄉公所提供）

2024年莒光海洋觀光年活動今日正式開跑！想歡度不一樣中秋節嗎？不妨規劃一場莒光島小旅行，既能暢遊體驗莒光島戰地風情，事先做好功課掌握潮汐落差的最佳時機，還有機會拍攝到壯麗的方塊海景，再參加「最美方塊海攝影比賽」，優勝還能拿獎金！如何暢遊莒光島？莒光鄉長陳樂禮客串導覽員，推薦東莒與西莒兩島上8個必訪打卡景點，每一個景點都承載著獨特的歷史文化與自然美景，等待著遊客來發掘。例如東莒猛沃港的「同島一命」精神標語，是特有戰地景色，象徵島上居民同心協力、共度難關精神。其次是大坪村的「吾愛吾鄉」標語，展現莒光居民對故鄉深厚情感。其它還有三級古蹟大埔石刻，是珍貴的文化遺產，見證島嶼的歷史變遷。東犬山上的「氣壯山河」標語，則描繪了島上山河的雄偉壯麗。在西莒青帆村有「軍令如山、軍紀似鐵」標語，體現了當年軍人的堅定信念。至於樂道澳的「毋忘在莒」標語，提醒人們銘記歷史教訓。青帆港的章魚形象牆，以充滿童趣的圖案展現了當地的海洋文化。坤坵沙灘是放鬆身心、親近自然的絕佳場所。陳樂禮鄉長說，遊客只需在上述8個景點中挑選4處合照，公開分享照片並完成活動指定步驟，即可獲得莒光限定的伴手禮，為這次旅行留下難忘的紀念。此外，曾經在馬祖服役的老兵，憑服役證明還可額外獲得一件限量紀念排汗衫。以上伴手禮數量有限，送完為止。今年的莒光海洋觀光年活動以豐富多樣的內容吸引了各地遊客，不僅讓大家可以探索莒光島的自然美景與文化瑰寶，還能參與多樣化的活動，贏取精美好禮。無論您是攝影愛好者，還是尋找文化之旅的遊客，莒光島都是不容錯過的旅遊選項。