日本遊客嫌台北動物園「可以不用來」！台灣人1關鍵反挺：沒有輸

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▲台北市立動物園採用「地理生態展示法」，各個展區依照不同動物適合的生存環境獨立設計，創造出與動物原生地最接近的生活環境。（圖／台北市立動物園提供）

▲台北市立動物園結合教育、研究、保護及娛樂功能，也是目前亞洲最大的動物園。（圖／台北市立動物園授權提供）

台北市立動物園（木柵動物園）為全台最大動物園，也是外國遊客到台北必訪的景點之一。然而知名插畫家「消極男子」日前發文表示，他在園區內參觀時，聽到日本遊客喊園內設施陳舊，「感覺可以不用來」，讓他感到遺憾。對此，不少台灣網友反而力挺園方，強調台北市立動物園主要以生態教育與野生動物保育為主，並非純粹觀賞娛樂性質，且入園費便宜，「舊沒關係，動物養的好才是重點。」消極男子日前在Threads上發文，表示在台北市立動物園參觀時，聽到一旁日本遊客形容「很舊、感覺可以不用來」，尤其是企鵝館因水氣佈滿玻璃，讓企鵝們看起來很模糊，讓他忍不住感嘆：「覺得很遺憾。」貼文一出，卻出現大票台灣人力挺，「畢竟木柵動物園現在是走動物與環境保育為主，遊客觀賞不是主要目的，但我覺得比起小時候去的感覺有在進步了」、「舊沒關係，動物養的好才是重點」、也有不少人以參觀過的日本動物園相比，認為台北市立動物園營造的環境更令人感到舒服，、「多年前去過京都動物園，雖然硬體設施設計的小巧可愛，但動物的神情都很哀戚，是真實感受到的壓抑」。事實上，台北市立動物園自1914年創立，1886年從圓山區遷至木柵區（現文山區）後，成為台灣人所熟悉的「木柵動物園」。台北市立動物園包含8個戶外展示區、6個室內展示館、2個環境教育教學場所，截至2021年底，園區內共有354種動物、2407隻。為了採用「地理生態展示法」，台北市立動物園被自然次生林地圍繞，各個展區依照不同動物適合的生存環境獨立設計，創造出與動物原生地最接近的生活環境，以動物最舒服的方式，讓遊客們更了解其習性，結合教育、研究、保護及娛樂功能，也是目前亞洲最大的動物園。