「反向ETF」00673R淨值回升！證交所：明日起恢復融資融券交易　

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因淨值跌深遭證交所7/12起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易的期元大S&P原油反1 ETF（00673R），因淨值回升，自明（3）日起恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。00673R自2016年10/7掛牌上市後，成立價格每股新台幣20元，為反向期貨ETF。2020年碰上負油價事件，股價最高一度漲到53.05元，但隨後受到國際油價反彈影響，股價跌落谷底，今年7月初更一度跌破7元，較當初淨值跌幅超過65%。證交所表示，00673R自7/12起因近10個營業日的基金平均單位境資產價值，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達65%，核有證交所受益憑證買賣辦法第23條第1項所定情事，其受益憑證暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。不過，證交所今日表示，00673R自7/19起已符合「受益憑證買賣辦法」第23條第2項規定，從9/3起受益憑證恢復融資融券交易、有價證券借貸及當日沖銷交易。根據元大投信官網，截至8/30為止，00673R每單位淨值為7.47元，9/2以每股7.52元作收，漲幅3.87%，收在7.52元。