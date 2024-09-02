稱京華城案「不知情」無保請回　網翻柯P昔喊：誰蓋章誰負責

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台北市前市長柯文哲因京華城遭檢廉調查，北檢聲請羈押最後今（2）日凌晨法院裁定無保請回，而柯文哲則主張對於京華城容積率840%毫不知情，成功說服法官。對此有網友翻出柯文哲過去所言「誰蓋章誰負責，落實責任政治」，稱但如今柯文哲在京華城案，卻稱只有蓋章，其他什麼都不知道，過去言論打臉現在的柯文哲。柯文哲主張對於京華城容積率840%毫不知情，並強調市長不應過問單一個案，所以容積率840%是完全不知道，是今年3、4月間媒體開始鬧這個事情以後，他才第一次知道說這個案子的容積率是840%。對此法官採信其說法，裁定無保請回。對此網友有翻出過去柯文哲在2015年曾表示，自己算過市府內送一份公文要12到14個印章，所以每份公文要跑一周以上，有的甚至超過14個章，認為這個文化一定要改變，強調「誰蓋章誰負責，要開始落實責任政治」。網友也痛批，如今柯文哲則稱，京華城案只有蓋章，其他什麼都不知道，不知道為何要負責，種種言論似乎都在打臉現在的柯文哲。