支持調漲最低工資　工商協進會：調幅不宜偏離軍公教3%幅度太多

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勞動部4日將召開最低工資會議決定2025年最低薪資，中華民國工商協進會今（2）日表示，贊成調升最低工資。至於未明確指出建議範圍，但認為軍公教人員明年調薪3%，建議明年最低工資調升幅度也應以此作為重要參考指標，不宜偏離太多。工商協進會表示，員工是企業運作重要資產與成長動能，經濟增長果實理應與員工共享，且近年來通貨膨脹加劇，物價上漲，調升最低工資有助於緩解弱勢勞工生活負擔，贊成審慎評估整體經濟數據後，調升最低工資。至於調整幅度，他們指出，行政院日前核定軍公教人員待遇自明年起調薪3%，「建議最低工資審議會審議明年最低工資調升幅度亦應以此作為重要參考指標，不宜偏離太多，盼能降低中小企業經營成本逐年上升之壓力。」然而，工商協進會也反映，政府自2016年已連續9年調升最低工資，對於企業帶來一定程度的壓力。據財政部統計，台灣去年綜所稅稅收淨額增加8.29%，主因之一為薪資所得增加；但營所稅額卻因企業獲利下滑，衰退逾二成；經濟部公布「2023年中小企業白皮書」也顯示，中小企業仍面臨「利潤縮小、毛利降低」的困境。因此，工商協進會建議，政府調升最低工資時應參酌企業獲利狀況與整體經濟趨勢進行判斷，同時最低工資審議會研究小組應納入更多產業別代表，讓最低工資調整的討論更加聚焦、公正、具說服力。