日本抗議共軍海艦擅闖領海　中國外交部：這是無害通過、完全合法

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日本防衛省上週接連偵測兩起中國擅闖日本領域事件，其中包含首次入侵日本領空，並稱共軍這一連串在日本周邊加大的軍事活動令人擔憂，中國外交部發言人週一（2）在例行記者會中對此則強調，中方船艦有權「無害通過」日本領海，此舉完全合法。中國一架運-9（Y-9）情報收集機在上月26日首度被確認入侵日本領空，接著日本海上自衛隊又於31日上午5時收到警報，發現一艘中國海軍636A型測量艦進入日本鹿兒島附近的領海海域，這是自去年9月以來，中國海軍第13次進入日本領海。面對日方的堅定抗議，中國外交部則在回應時閃爍其詞，連續兩次都回應稱「相關部門正在了解與核實當時情況」、「中國無意入侵任何國家的領空」，要求對該事件「希望不要過解讀」。中國外交部發言人毛寧今日記者會又說，根據聯合國海洋法的相關規定，中國船隻有權在日本鹿兒島附近的「吐噶喇海峽」進行無害通過，強調「此舉完全合法」。日本防衛省則表示，關於這次測量艦與侵犯領空的中國軍機等事件的意圖與目的，目前很難給出明確的答案，但中國近年確實加大了在日本周邊的軍事活動，研判這一連串的領海內航行也是其中的一環，除了透過外交管道向中方抗議外，當局也正持續關注這些活動與警戒監視。