愛莉莎莎見柯文哲出事「秒神隱」！迴避問題、告別大家：再見世界

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▲愛莉莎莎昨日發文更新近況，親吐最近狀態有點小Low，期許參加完營隊自己能夠脫胎換骨，同時還和粉絲們告別。（圖／goodalicia IG）

▲柯文哲2024總統大選敗選後，公開「挺柯」的愛莉莎莎也難過地在IG上親吐心聲，「真的盡我的全力了。」（圖／記者陳明中攝影）

▲愛莉莎莎（圖左）曾與柯文哲（圖右）一起拍片、做專訪，獲得廣大迴響。（圖／愛莉莎莎 YouTube）

民眾黨主席柯文哲近日捲入京華城弊案、政治獻金申報不實等爭議中，不過今（2）日凌晨，北檢最終裁定將柯文哲無保請回。作為柯文哲頭號粉絲的網紅愛莉莎莎，卻在此時神隱，從事發至今沉默、迴避問題，此舉不僅惹怒柯文哲的擁護者，她過往的支持柯文哲的言論也被起底，留言區被鄉民灌爆。眼見事態越演越烈，愛莉莎莎昨（1）日才PO文表示自己要暫時失聯，前往為期10天的冥想訓練營，並寫下：「Goodbye the world（再見了世界）」被聯想成是要暫避風頭。昔日曾公開力挺柯文哲的百萬YouTuber愛莉莎莎，自柯文哲捲入京華城弊案後開始神隱，至今為止未曾明確表態對此案的看法，僅在IG上PO出自己前往泰國遊玩的貼文、動態。昨日下午，愛莉莎莎發文稱自己即將前往冥想集中營，未來10天都不能使用手機，只能與自己對話。同時還親吐最近狀態有點小Low，期許參加完營隊後能夠脫胎換骨，隨即發貼文告別世界。大多民眾對此不買帳，見到愛莉莎莎「沒事蹭點熱度，有事趕緊裝死」的態度，大量鄉民湧入她的IG貼文留言狂罵：「阿北（柯文哲暱稱）光榮就挺，現在出事了怎麼不幫」、「自稱最愛阿北，現在在國外逍遙，帶頭亂挺一通現在又事不關己」、「笑死不是很挺柯嗎？怎麼現在什麼話都不敢說。」去年，柯文哲宣布參選總統後，愛莉莎莎便多次公開表示自己支持柯文哲的立場，除了合作拍片外，還向柯文哲告白：「除了我家人之外，我最愛的男人就是阿北！」當柯文哲敗選，她甚至在社群平台上公然質疑做票、指控選舉不公，雖然事後火速道歉，仍引起民眾不滿。沒想到，如此力挺柯文哲的她，卻在這風口浪尖上玩失蹤，令許多民眾相當傻眼。