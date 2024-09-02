華為與蘋果發布會撞期！董事長「余大嘴」自信爆棚喊：顛峰之作

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中國科技大廠華為今(2日)宣布，將於9月10日14點30分舉行新品發布會，值得注意的是，蘋果發布會同樣也在北京時間9月10日的凌晨1時舉行，雙方在今年第二度撞期，此次發表會各方預估華為將公布首款三摺手機，過去一向被調侃「余大嘴」的華為終端董事長余承東再度誇下海口，強調華為將展出顛峰之作。「華為終端」今天在微博發文，宣布9月10日下午2時30分將舉行新品發布會。華為終端董事長余承東隨後轉發微博稱，「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」蘋果公司已在8月底宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣時間9月10日凌晨1時）在加州總部舉行秋季新品發表會，預期將公布iPhone 16系列手機等產品；這也將是蘋果與華為今年第2次新品發布會撞期，第一次是在今年5月。由於余承東先前曾在直播節目中透露「下一代的折疊屏，別人都能想得到，但做不出來，我們已經想了五年了，終於可能快要出來了」，且在8月份時，中國網路社群不斷出現余承東操作三摺手機的畫面，因此各方揣測新品將是首款三摺手機。余承東也轉發華為微博稱，「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」余承東在中國社群時常被3C玩家和網友調侃是「余大嘴」，因為在華為擔任消費者終端CEO期間經常說大話，華為過去吹牛大多都是他所吹出，包含在2013年帶頭喊話華為手機要讓三星和蘋果都不是對手，當世界第一。