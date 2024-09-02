90萬股民哭了！00929每股配息縮水到0.16元　年化配息率跌破10%

擁有90多萬受益人的復華台灣科技優息（00929），今（2）日公告本次配息0.16元，若以今日收盤價19.72元計算，單次配息率約0.81%，年化配息率約9.7%。除息交易日為9/19、收益分配發放日10/16。
群益台灣精選高息（00919）今日公布配息金額0.72元，再次刷新配息紀錄，這也使得同日揭曉的00929備受股民期待，但結果恐怕要失望了。
00929本次配息0.16元，較上次的0.18元再低0.02元，這也是今（2024）年第2次見到配息衰退，以今日每股19.72元估算，年化配息率9.72%，跌破10%。
根據集保及證交所統計，00929目前資產規模2787億元，為台股ETF第4大、受益人數則是達900805人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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00929本次配息0.16元，較上次的0.18元再低0.02元，這也是今（2024）年第2次見到配息衰退，以今日每股19.72元估算，年化配息率9.72%，跌破10%。
根據集保及證交所統計，00929目前資產規模2787億元，為台股ETF第4大、受益人數則是達900805人。
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