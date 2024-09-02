90萬股民哭了！00929每股配息縮水到0.16元　年化配息率跌破10%

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擁有90多萬受益人的復華台灣科技優息（00929），今（2）日公告本次配息0.16元，若以今日收盤價19.72元計算，單次配息率約0.81%，年化配息率約9.7%。除息交易日為9/19、收益分配發放日10/16。群益台灣精選高息（00919）今日公布配息金額0.72元，再次刷新配息紀錄，這也使得同日揭曉的00929備受股民期待，但結果恐怕要失望了。00929本次配息0.16元，較上次的0.18元再低0.02元，這也是今（2024）年第2次見到配息衰退，以今日每股19.72元估算，年化配息率9.72%，跌破10%。根據集保及證交所統計，00929目前資產規模2787億元，為台股ETF第4大、受益人數則是達900805人。